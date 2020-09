Dem Bereich "Knowledge" gehört auch die "Shopware Academy" an. Die Führung dieser neuen Abteilung übernimmt Herbert Lefering, bisher Director International Sales bei Shopware. Er freut sich schon auf seine neue Aufgabe abseits des Vertriebs: "Der Aufbau dieses Bereiches ist ein wichtiger Pfeiler für unsere internationale Wachstumsstrategie. Mein Verantwortungsbereich ändert sich, mein Fokus bleibt derselbe," so Lefering in seiner Antrittsrede.

Shopware-Vorstand Stefan Hamann ist sich sicher, den richtigen Mann als Leiter der neuen Konzerndivision gefunden zu haben: "Mit Herbert Lefering haben wir das perfekte Match gefunden, um diesen wichtigen Bereich auszubauen." Ein Jahrzehnt lang oblag dem Vertriebsexperten der Aufbau und die Leitung des weltweiten Vertriebs der Tobit Software AG, bevor er das EMEA-Geschäft des kanadischen Unternehmens GWAVA initiierte und 14 Jahre lang führte. Vor seinem Engagement bei Shopware (ab 2018) war der Betriebswirt ein Jahr lang EMEA-Channel-Direktor bei Micro Focus.

Lesetipp: Shopware ist erstmals Teil des Gartners Magic Quadrants

Leferings Nachfolger als Director International Sales bei Shopware wird Boris Redlich, der über 20 Jahre Vertriebs- und Führungserfahrung verfügt, unter anderem bei General Electric, bei der Siemens AG, bei dem Systemhaus Insight Technology Solutions sowie bei den auf Software-Vertrieb spezialisierten IT-Dienstleistern Crayon und Raynet.

Zuletzt war Redlich als Vertriebsleiter dreieinhalb Jahre lang bei dem Anbieter von Personalsteuerungs-Software Pradtke beschäftigt. Dort konnte er mit jährlichen Wachstumsraten von bis zu 30 Prozent ansehnliche Erfolge für sich verbuchen. Redlich hat Wirtschaftswissenschaften in Chile studiert.

Auf seine neue Aufgabe freut sich Redlich schon: "Mich haben das beeindruckende Umfeld und der Spirit des Unternehmens überzeugt, vor allem aber die Möglichkeit, dessen beeindruckende Erfolgsgeschichte international fortschreiben zu können. Mit Shopware 6 hat der Softwarehersteller die technologischen Weichen für weiteres Wachstum gestellt und ich bin stolz, den weiteren Weg mit gestalten zu können."