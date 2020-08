Der Magic Quadrant von Gartner ist eine bekannte und geschätzte Methode, um IT-Unternehmen miteinander zu vergleichen. In der zweidimensionalen Matrix werden die "Completeness of Vision" sowie die "Ability to execute" bewertet. Die verschiedenen Anbieter werden dabei in einen der vier Quadranten eingeordnet; Niche Players, Challengers, Visionaries und Leaders. Schon die bloße Berücksichtigung im Magic Quadrant kommt für viele kleine und mittelständische Unternehmen einem Ritterschlag gleich und verdeutlicht deren Relevanz im jeweiligen Markt. So empfiehlt Gartner, dass Entscheider im B2C oder B2B Digital Commerce, die das Bestreben haben, ein Geschäft mit Jahresumsatz in Millionenhöhe abzuwickeln, Shopware in Betracht ziehen sollten.

Ausschlaggebend für die Berücksichtigung der Shopware AG dürfte unter anderem der Release von Shopware 6 im vergangenen Jahr gewesen sein. Die neue Version der preisgekrönten Software wurde von Grund auf neu und nach dem API-first-Ansatz entwickelt. Damit ist das neue E-Commerce-System nicht nur hochperformant und flexibel, sondern auch für Herausforderungen gerüstet, die heute noch gar nicht absehbar sind. Ein konkreter Faktor für die Aufnahme war der neue Rule Builder, der Händlern die notwendige Flexibilität und Automatisierung für ihr Wachstum bietet und mit dem Shopware einen echten USP geschaffen hat.

Ansporn für weitere Entwicklung

"Wir sind sehr stolz darauf, Teil des Magic Quadrants zu sein", so Stefan Hamann, Gründer und Vorstand der Shopware AG. "Wir hatten in diesem Jahr erstmals Kontakt zu Gartner. Das wir sofort aufgenommen wurden und in diesem Rahmen neben Tech-Giganten wie Adobe stehen, ist außergewöhnlich. Allerdings wollen wir uns nicht auf dieser Bewertung ausruhen, sondern sie zum Ansporn nehmen, noch weiter zu wachsen und eine noch bessere Position einzunehmen", so Hamann weiter.

Shopware wird von einigen der größten europäischen Marken, Einzelhändlern und Herstellern aus der B2C- und B2B-Branche eingesetzt. Als Open-Source-Lösung gibt Shopware Nutzern die Freiheit, Wachstumspotentiale schnell und einfach zu entfalten - mit mehr Flexibilität und weniger Komplexität. So vertrauen heute bereits mehr als 100.000 Unternehmen auf eine Lösung von Shopware, zusammen generierten diese im Jahr 2019 einen kumulierten Gesamtumsatz von 5,8 Milliarden Euro.

Den vollständigen Gartner-Bericht finden Interessenten hier.