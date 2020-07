"Aktuell gibt es auf dem Markt verschiedene Lösungen für kleine, mittlere und große Händler. Shopbetreiber stehen dabei häufig vor dem Problem, dass bei anhaltendem Wachstum neue Anforderungen entstehen, denen die bisher verwendete Software nicht mehr gerecht werden kann. Es folgt nicht selten ein Knick in der Wachstumsphase - bedingt durch ein zeit- und kostenintensives Migrationsprojekt auf ein flexibleres E-Commerce-System. Hier setzen wir an", erklärt Shopware-Vorstand Sebastian Hamann.

Mit der neuen Shopware Starter Edition als Cloud-Lösung ermögliche der Shopsoftware-Anbieter Händlern, den kompletten Wachstumspfad mit nur einer Technologie zu beschreiten. Dazu Hamann: "Wir gehen konsequent den nächsten Schritt auf dem Weg, den wir mit Shopware 6 begonnen haben und den unser zentraler Leitsatz 'Your freedom to grow' beschreibt: Wir bringen die Vorteile von Headless-Commerce und API-first in die Cloud und machen es möglich, Projekte mit Shopware nun noch schneller und kostengünstiger umzusetzen. Gleichzeitig bieten wir Händlern die Sicherheit, bei wachsendem Erfolg unkompliziert auf eine On-Premises-Version wechseln zu können, um dank der maximalen Freiheit und Flexibilität auch komplexe Business-Szenarien realisieren zu können."

Die Starter Edition soll sich perfekt in das bereits bestehende Produkt Portfolio integrieren und neue Zielgruppen von Händlern ansprechen. Vor allem für kleine Händler ohne technisches Vorwissen biete Shopware ab sofort die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit, ohne komplexes Projekt, mit einem eigenen Shop online gehen zu können.

Neue "Progressive Web App" vorgestellt

Außerdem stellte Shopware beim Community Day eine neue Progressive Web App (PWA) vor. Die PWA hat der Shopsoftware-Hersteller in Zusammenarbeit mit der Open Source-Plattform Vue Storefront entwickelt. Die Shopware PWA ist eine JAMstack-Applikation und ergänzt das bereits im Standard der Software enthaltene Frontend um eine vielseitige Alternative. "Es ergibt großen Sinn, zusätzlich eine leistungsfähige PWA zu entwickeln", erklärt Shopware-CEO Hamann.

Der Grund dafür liege laut Hamann in einem Trend, der sich seit einigen Jahren immer deutlicher abzeichnet: "Wir beobachten einen Paradigmenwechsel, der immer mehr Projekte und Kunden zu Frontend-Anwendungen auf der Basis von JavaScript übergehen lässt. Diese haben den großen Vorteil, dass sie sich leicht mit anderen Diensten von Drittanbietern verbinden lassen. Die aktuelle Version Shopware 6 wurde nach dem API-first-Ansatz entwickelt und unterstützt dies aus technischer Sicht zu 100 Prozent."