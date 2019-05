Der Shopware Community Day fand 2019 bereits zum neunten Mal statt, aber zum ersten Mal hat der E-Commerce-Anbieter seine besten Partner ausgezeichnet. Der Software-Hersteller aus Schöppingen arbeitet bereits mit 1.200 Technologie-, Lösungs- und Vertriebspartnern in Europa zusammen. Mittlerweile bilden diese Partner einen der wichtigsten Stützpfeiler im gesamten Shopware-Ökosystem.

Mit den erstmals vergebenen Partner-Awards 2019 ehrt Shopware besonders engagierte und erfolgreiche Partner aus diesem Netzwerk. Bei der Auswahl der Award-Gewinner flossen pro Region oder Marktsegment verschiedene Kriterien in die Betrachtung ein, darunter Lizenz-Umsätze, Anzahl der aktiven zugewiesenen Kunden, Events-Intensität, Community Building, sowie Häufigkeit der Meet-Ups und die Mengen an Zertifizierungen im Zeitraum Oktober 2017 bis April 2019.

Zum besten Shopware Partner Deutschlands 2019 wurde Nexus United gekürt, bester Newcomer wurde Scope01. In Österreich hat der Hersteller XeroGrafiX zu seinem besten Partner 2019 erklärt, in der Schweiz KMUdo, in der BeNeLux-Region Sition und in Großrbritannien/Irland Studio Forty9.