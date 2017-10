Im Rahmen des jährlich vom Shopsystemhersteller Shopware veranstalteten Partner Meet & Greets wurden erstmals Partner Awards verliehen. Als Gewinner der drei Kategorien "Bester Parter", "Rising Star" und "Newcomer" hat Shopware die Partner best it - eCommerce solutions group GmbH, dasistweb GmbH und Men at Work Werbeagentur GmbH ausgezeichnet. Das Partner Meet & Greet ist ein exklusives Event, zu dem die 100 top Shopware Partner eingeladen werden. Neben den aktuellen News über Shopware ist es eine gute Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen. Der in diesem Jahr neu eingeführte Partner-Award war das absolute Highlight der Veranstaltung.

"Schon seit längerem haben wir mit dem Gedanken gespielt, eine Auszeichnung für unsere Partner ins Leben zu rufen, da der indirekte Vertrieb einen wichtigen Eckpfeiler für Shopware darstellt", erklärt Stefan Heyne, Vorstand der Shopware AG. "Wir haben uns dazu entschieden, die Partner anhand von verschiedenen Kriterien zu bewerten, die sowohl die qualitative, als auch die quantitative Leistung des Partners widerspiegeln." Die Kriterien im quantitativen Bereich umfassten beispielsweise den Umsatz, den Absatz von Enterprise-Lizenzen, die Anzahl von Shopware lizenzierter Mitarbeiter, offene Leads und einige weitere Kriterien. "Hinzu kommen die qualitativen Kriterien, bei denen bewertet wird, ob beispielsweise alle Ziele erreicht wurden, das Partnerprofil auf der Shopware-Website gepflegt ist, wie ausgeprägt das Branding des Partners ist, an wie vielen Shopware Think Tanks der Partner teilgenommen hat und einige weitere", sagt Stefan Heyne. So entstehe eine umfangreiche und aussagekräftige Matrix, mit der höchst objektive Ergebnisse ermittelt werden können.

Auszeichnung soll Vertrauen bei den Kunden schaffen

In diesem Jahr wurde die best it - eCommerce Solutions group mit dem Award "Bester Partner" ausgezeichnet. Das Unternehmen ist langjähriger Enterprise Partner und kann auf einen großen Schatz an Erfahrungen im eCommerce zurückgreifen. So hat best it beispielsweise den Shop des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund umgesetzt, der direkt "Bester Markenshop" beim Shop Award der Zeitschrift Internet World Business wurde und jüngst den Gesamtsieg beim Shop Usability Award davongetragen hat. In der Kategorie "Rising Star" konnte die dasistweb GmbH überzeugen. Die Agentur aus dem oberbayrischen Holzkirchen ist seit 2011 im Shopware-Partner-Netzwerk und seit 2016 Enterprise Partner. In dieser kurzen Zeit, so die Jury, habe dasistweb mit relativ kleiner Manpower das schnellste Wachstum im Enterprise-Bereich hingelegt und eine große Kompetenz aufgebaut. Der Kategoriesieg "Newcomer" ging an die Multichannel-Agentur Men at Work aus Lage. Obwohl die Agentur sich erst seit 2016 Shopware-Partner nennen darf, haben die Ostwestfalen sofort als erstes Projekt den Enterprise-Shop einer großen Marke umgesetzt. Somit haben Men at Work bewiesen, sich schnell in das komplexe Enterprise-Thema einarbeiten zu können und technisch und organisatorisch auf höchstem Niveau zu arbeiten.

Die Gewinner bekamen eine hochwertige Trophäe aus gebürstetem Stahl, Holz und Beton überreicht. Wichtiger ist jedoch noch die Strahlkraft und Werbewirkung, die der Award für die Ausgezeichneten besitzt: "Die Gewinner erhalten ein Badge, mit dem sie auf allen Kanälen beworben werden und das sie für eigene Zwecke nutzen dürfen. Das ist ein großer Ausdruck von Shopware-Kompetenz und schafft Vertrauen bei Kunden und Interessenten", erklärt Shopware- VorstandHeyne. Am Ende des Tages durften sich alle teilnehmenden Partner über das Shopware Meet & Greet freuen, bei dem der intensive Informationsaustausch und das Networking im Vordergrund standen. (mh)

