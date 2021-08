Diese Lücke hat nun der Shopsystem-Hersteller Shopware geschlossen. In dem kostenlosen Streaming-Dienst "Shopware TV" finden sich Videos, die neben geschäftsrelevanten Informationen auch einen unterhaltenden Charakter haben. Zum Start sind zwei Serien mit jeweils bis zu fünf Folgen verfügbar, weitere Formate werden sukzessive folgen.

In der Serie "New Kid in Town" erzählen die Brüder Stefan und Sebastian Hamann, wie sie gemeinsam Shopware gegründet haben. Für sie sei Shopware TV mehr als nur eine Plattform, um die eigenen E-Commerce-Lösungen zu präsentieren. Denn der Service gehe weit über die spezifischen Produkte hinaus und nehme eine viel weitere, umfassendere Perspektive auf das Thema E-Commerce ein, heißt es von Shopware.

"Einen Schwerpunkt legen wir auf die Marktbetrachtung des Konsumenten. Denn die Art und Weise, wie Menschen einkaufen, verändert sich ebenso stark wie die konsumierten Produkte oder die Wahrnehmung einer Marke. Mit Shopware TV wollen wir dazu beitragen, diese Prozesse zu verstehen und von dem Wissen langfristig zu profitieren", so Sebastian Hamann.

In den TV-Spots werden unter anderem Geschichten über Startups erzählt, Erfolgsfaktoren von Handelsunternehmen aufgezeigt und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Handel analysiert und vieles mehr. Die Shopware-TV-Plattform soll E-Commerce-Enthusiasten mit den für sie relevanten Information versorgen und alle Marktteilnehmer (Online-Händler, Agenturen und Software-Entwickler) eng miteinander vernetzen.

"Wir haben schon immer die Ansicht vertreten, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihm authentisch zu begegnen. Das machen wir auch mit Shopware TV. Wir gewähren persönliche Einblicke und sind nahbar. Unserer Community und allen am Thema E-Commerce Interessierten bieten wir Formate, die auf der einen Seite Expertenwissen und Business-Ratschläge liefern, auf der anderen Seite aber auch abwechslungsreiche, menschliche Erfahrungen in einer digitalen Welt darstellen", erklärt Sebastian Hamann.

Mehr zu Shopware:

Teammeeting mit einem Frühstück

Community Day 2020

Community Day 2019

Ben Marks wird Director Global Market Development

Shopware erweitert Führungsriege