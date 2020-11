Die Shure Europe GmbH, Tochter der in Audio- und Musikerkreisen wohlbekannten Shure Inc. aus Chicago, stellt die nächste Generation an Aonic Ohrhörern vor. Das neue Aonic Lineup verspricht dank der Sound Isolating Technologie, die Umgebungsgeräusche um bis zu 37 dB reduziert, erstklassigen Klang und absolute Zuverlässigkeit.

Gemeinsamkeiten aller Aonic-Modelle

Die Modelle Aonic 3, Aonic 4 und Aonic 5 werden mit einem abnehmbaren Ohrhörerkabel mit 3,5-mm-Klinke für störungsfreie Telefonate und der direkten Verbindung zu PC, Laptop, iOS- und Android-Gerät geliefert. Alle Aonic Ohrhörer haben ein abnehmbares Kabel, so dass die Nutzer - dank des separat erhältlichen True Wireless Secure Fit Bluetooth-Adapters für rund 189 Euro - zwischen kabellosem und kabelgebundenem Betrieb wechseln können.

Die Aonic-3-Ohrhörer basieren auf jahrelanger Erfahrung mit legendären Musikern. Shure verspricht satten Fullrange-Sound mit einem einzelnen Balanced-Armature-Treiber und Bassreflexöffnung. Die Aonic 3 sind das kleinste Ohrhörer-Design von Shure. Sie orientieren sich in Form und Leistung an den Shure E4 Ohrhörern. Das schlanke und kompakte Design eignet sich für Käufer, die sich ein kleineres In-Ear-Format wünschen. Sie sind in Schwarz und Weiß für jeweils 215 Euro erhältlich. Ein limitiertes Bundle mit Aonic 3 und dem True Wireless Secure Fit-Adapter ist zum Angebotspreis von 379 Euro erhältlich.

Mit den Aonic 4 bringt Shure seine ersten Ohrhörer mit Zweifach-Hybrid-Treibern auf den Markt. Die Kombination aus dynamischem Treiber, Balanced-Armature-Treiber sowie einem einzigartigen Schallkanal sorgt für eine dynamische Basswiedergabe und detailreiche, erweiterte Höhen mit präziser Instrumenten- und transparenter Gesangswiedergabe. Die Aonic-4-Ohrhörer sind im zweifarbigem Design in den Varianten Smoke Gray/Schwarz sowie Smoke Gray/Weiß für 319 Euro erhältlich. Für das limitiertes Bundle mit dem True Wireless Secure Fit-Adapter sind 489 Euro fällig.

Auf die Bedürfnisse moderner Musikhörer abgestimmt

Für ein kinoreifes Audioerlebnis empfiehlt Shure die Aonic 5 Ohrhörer, die einen herausragenden räumlichen Klang mit präziser, natürlicher Basswiedergabe durch drei hochauflösende Balanced-Armature-Treiber erzeugen. Sie verfügen über zwei dedizierte Tieftöner und einen separaten Hochtöner für erweiterte Höhen, einen warmen Mittenbereich und präzise, natürliche Basswiedergabe.

Der Frequenzgang lässt sich mit herausnehmbaren Schallröhrchen anpassen und kann in den drei Klangcharakteristiken ausgewogen, warm und hell eingestellt werden. Aonic 5 führt das Design des Shure SE535 kombiniert mit den Anpassungsmöglichkeiten des Shure SE846 Sound-Isolating-Ohrhörers fort. Sie sind in den drei Transparent, Rot Hochglanz/Transparent und Schwarz Matt/Transparent für 529 Euro erhältlich. Auch hier gibt es ein limitiertes Bundle mit Aonic 5 und dem True Wireless Secure Fit Adapter für 689 Euro.

"Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind schon lange zentrale Eigenschaften des Portfolios von Shure", erläutert Matt Engstrom, Senior Category Director Global Product Management bei Shure. "Wir haben die neuen Aonic-Modelle auf die Bedürfnisse der modernen Musikhörer abgestimmt – für Audiophile, Pendler, Gelegenheitshörer und mehr. Für unsere neuste, innovative Ohrhörer-Linie haben wir das Shure Design mit abnehmbarem Kabel und die herausragende Klangqualität mit einem modernen Industrial-Look kombiniert."

Noise Cancelling Kopfhörer in Studioqualität

Die kabellosen Aonic 50 Wireless Noise-Cancelling-Kopfhörer kombinieren Premium-Musikgenuss in Studioqualität mit außergewöhnlichem Komfort und Langlebigkeit, basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung im professionellen Audiobereich, wirbt der Hersteller. Dessen erster kabelloser Kopfhörer mit individuell anpassbarer Noise Cancellation blendet Umgebungsgeräusche für ein ungestörtes Hörerlebnis aus. Auf Knopfdruck kann der Nutzer im Environment Mode die Umgebungsgeräusche für eine Unterhaltung einblenden.

Der Kopfhörer bietet bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit, nimmt Anrufe ebenso per Fingertip an, wie er die Lautstärke anpasst oder Musik pausieren lässt. Die Aonic 50 Wireless verwenden Bluetooth 5 für verbesserte Signalstabilität und eine Reichweite bis zu 10 Metern. Shures Aonic 50 ist in Schwarz oder Braun für 429 Euro erhältlich.

Professionelle Bühnentechnologie im Ohr

Wer ganz auf Kabel verzichten kann, aber nicht auf besten Klang, sollte sich die Aonic 215 True Wireless Sound-Isolating-Ohrhörer ansehen. Ausgestattet mit der gleichen Technologie, die Shure für das In-Ear-Monitoring auf der Bühne einsetzt, bieten sie laut Hersteller eindrucksvollen, transparenten Sound mit umfangreicher Basswiedergabe. Außergewöhnlicher Komfort und ein bequemer Überohrsitz stellen sicher, dass die Ohrhörer auch bei anstrengenden Aktivitäten in Position bleiben.

Die Sound Isolating Technologie lässt sich auch hier bei Bedarf per Knopfdruck in den Environment Mode wechseln, um die Umgebung wahrzunehmen. Die Aonic 215 True Wireless Ohrhörer bieten acht Stunden Akkulaufzeit - mit drei zusätzlichen Vollladungen über das mitgelieferte Transport-Case insgesamt bis zu 32 Stunden. Die Aonic 215 Ohrhörer sind in den Farben Transparent, Schwarz, Weiß oder Blau für 245 Euro erhältlich.

Alle genannten Preise sind UVP inklusive Steuer. Die Aonic-Linie ist bei ausgewählten Händlern sowie im Direktvertrieb unter diesem Link erhältlich.