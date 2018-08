channelpartner.de: Was ist Ihr Kernanliegen, das Sie auf dem Systemhauskongress CHANCEN in Düsseldorf adressieren werden?

Sonia Brinkmann: Das Thema Cloud ist im Mittelstand angekommen. Früher wurde es kontrovers diskutiert. Denn jetzt sollten die Systemhäuser die Möglichkeit nutzen, ihr Geschäftsmodell endgültig zu transformieren. Denn ich halte es für fahrlässig, wenn Systemhäuser sich in der heutigen Zeit noch mit dem Beschaffen von klassischen IT Systemen beschäftigten.

channelpartner.de: Warum ist gerade diese Transformation so wesentlich für den Geschäftserfolg von Systemhäusern, Service Providern und ISVs?

Sonia Brinkmann: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kunden sich aufgrund der vielen Digitalisierungsthemen nicht mehr selbst um die konventionelle IT kümmern wollen. Dies ist heutzutage zu kostenintensiv. Viele Kunden erhalten auch nicht mehr so viel Budget für die bevorstehenden Investitionszyklen der klassischen IT. Es fehlt auch häufig an Fachpersonal so, dass der Weg in die Cloud bevorzugt umgesetzt wird.

channelpartner.de: Worüber stolpern Systemhäuser und Provider Ihrer Erfahrung nach immer wieder bei der Planung, Projektierung und Abrechnung von Cloud- und Managed-Service-Projekten?

Sonia Brinkmann: Sie stolpern, da es erstens für viele Neuland ist. Zweitens ist das klassische Systemhausgeschäft so aufgebaut, dass die Vertriebler nach Umsatz und Marge bezahlt werden. Dies verhindert auch das Umdenken. Eine On-Premise-Umgebung ist nicht 1:1 in die Cloud zu migrieren. Diese Projekte sind sehr beratungsintensiv. Die Aufnahme der Infrastruktur ist zwingend nötig sowie eine Betrachtung, welche Applikationen überhaupt Cloud-fähig sind. Dies bedeutet dann auch wiederum einen längeren Sales Cycle. Auch dies ist ein wichtiger Punkt, der das Umdenken verzögert.

Leider vergessen viele, dass man durch die monatlichen Einnahmen eine langfristige Kundenbindung erzielen kann und dies auch für weitere Projekt zu nutzen ist.

channelpartner.de: Wie unterstützen Sie Partner dabei, diese Hürden zu überwinden?

Sonia Brinkmann: Wir bieten seit mehr als zwei Jahren unser Solution-Partnerprogramm für die Open Telekom an. Partner die mit uns diesen Weg gehen möchten, werden von uns fachlich solange unterstützt, bis sie eigenständig Projekt umsetzen können. Ich sage immer zu unserem Partner: "Sie werden solange von uns betreut, wie Ihre Tochter, wenn Sie Fahrradfahren lernt, bis sie die Stützräder nicht mehr benötigt, denn wir sind Ihre Stützräder". Wir sehen unsere Partnerschaft auf gleicher Ebene. Unsere Partner behalten selbstverständlich auch danach ihren persönlichen technischen und kaufmännischen Ansprechpartner. Weiterhin sind wir auch gerne bei Kundentermin mit vor Ort, sofern es gewünscht wird.

Lesetipp: T-Systems sieht AWS nicht mehr als Konkurrenz

channelpartner.de: Welche Chancen eröffnen sich dadurch für Systemhäuser und MSPs?

Sonia Brinkmann: Durch den Nutzen der Open Telekom Cloud für die Endkunden der Partner sind diese in der Lage, die Open Telekom Cloud, kurz OTC, so zu veredeln, wie der Kunde es möchte. Wir bieten nur die IaaS, der Partner kann die OTC flexibel und jederzeit skalierbar anbieten, sowie seine eigenen Lösungen on top anbieten. Besonders wichtig für Endkunden ist eine sichere Cloud-Umgebung, wie z. B. gehostet in Deutschland, Zertifizierungen gemäß Deutscher Datenschutzvorgaben und Verfügbarkeit sowie eine hohe Sicherheit. Dies bietet die Open Telekom Cloud, welche in Biere und Magdeburg in neuen, hochspezifischen Rechenzentren zur Verfügung gestellt wird.

channelpartner.de: Was müssen Partner Ihrer Meinung nach tun, um diese Chancen zu ergreifen?

Sonia Brinkmann: Unsere Partner können durch die Open Telekom Cloud, die eine sichere, skalierbare IaaS-Lösung auf Basis von OpenStack aus deutschen Rechenzentren bietet, das Vertrauen der Kunden gewinnen. Wenn Partner sich strategisch für das Thema Cloud entschieden und alle vorher erwähnten Punkte berücksichtigt haben, so werden sie nicht nur bei bestehenden Kunden Cloud-Lösungen positionieren können, sondern damit auch Neugeschäft entwickeln. Des Weiteren können Partner über uns das Netzwerk der Telekom nutzen, um mit uns gemeinsam Projekte umzusetzen. Einige Partner werden von uns dann in einen höheren Partnerstatus überführt, dem sogenannten White List Partner.

Lesen Sie dazu auch: OTC aus Partnersicht