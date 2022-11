Einen ersten Versuch, mit einem Distributionspartner zusammenzuarbeiten, hat Ftapi bereits im Juni 2016 unternommen - damals noch mit Sysob (ChannelPartner berichtete). Nun möchte der deutsche IT-Security-Anbieter mit MRM Distribution eine langfristige Kooperation eingehen.

Mit der Secure Data Workflow Platform bietet Ftapi eine Anwendung zum sicheren Datenaustausch an. Die Nachfrage nach derartigen Lösungen steigt gerade stark an, denn auch kleinere und mittelständische Firmen möchten nun ihre Datenflüsse und Endgeräte wirksam vor Missbrauch schützen. Deshalb hat sich MRM Distribution entschlossen, die Software von Ftapi in ihr Portfolio aufzunehmen.

Christian Bedel, Geschäftsführer bei MRM Distribution, begründet diesen Schritt mit der aktuell stark angestiegenen Gefahrenlage im Cyberraum: "Marktführer wie Ftapi ins Portfolio aufzunehmen, stimmt uns positiv für die Zukunft. Gemeinsam können wir den Markt für Sicherheitslösungen erfolgreich erschließen."

Florian Tenius, Head of Partnermanagement bei Ftapi, begründet das neue Vertriebsabkommen: "Mit der MRM haben wir eine Distribution gewonnen, deren erfolgreichen Werdegang wir seit einiger Zeit beobachten. Mit unseren flexibel einsetzbaren Lösungen zum sicheren Austausch von Daten passen wir sehr gut zum Kundenstamm der MRM-Partner, denn Behörden und KMUs können die erworbenen Produkte in kürzester Zeit über unsere Plattform aktivieren und ihren sensiblen Daten damit einfach und schnell nachhaltig schützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!"



Mehr zu Ftapi und MRM:

Daten-Workflows sicherer und einfacher gestalten

Sysob vertreibt Lösungen von Ftapi (2015)

Günter Lichtner ist neuer Finanzchef

Neuer Chief Product Officer

Ernesto Schmutter verlässt MRM