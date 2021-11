Cloud-gestützte IT-Sicherheitslösungen bietet Druva schon seit 2008 an. Nun macht der US-amerikanische Anbieter auch im europäischen Channel ernst und schließt eine Distributionsvereinbarung mit dem Value Added Distrirbutor (VAD) Arrow ECS. Das Abkommen erstreckt sich zunächst auf die Großbritannien, Benelux-Länder, Dänemark, Norwegen, Finnland, Frankreich und Deutschland. Darüber hinaus soll das gesamte Portfolio von Druva in ArrowSphere, dem Cloud-Marktplatz von Arrow ECS, integriert werden. Damit ist der VAD Druvas erster Distributor in Europa, in den USA arbeitet der Hersteller bereits mit Tech Data.

Zum Portfolio von Druva gehört eine Cloud-Backup- und -Restore-Lösung, ein Ransomware-Abwehrsystem und eine Cloud-basierte Software zur Sicherung von Endgeräten. Darüber hinaus verspricht der Hersteller unkomplizierte Datensicherung in Cloud-basierten und hybriden Umgebungen, ferner Data Recovery in SaaS-Anwendungen wie Microsoft 365, Google Workspace und Salesforce sowie Backup und Wiederherstellung von Daten auf Edge-Devices.

Mit der Distributionsvereinbarung garantiert Arrow den in Europa tätigen Resellern leichteren Zugang zu den Druva-Lösungen, die höhere Ausfallsicherheit und besseren Schutz vor Ransomware versprechen. Für Alexis Brabant, Europa-Chef bei Arrow ECS, ergänzt: "Das Portfolio von Druva ist eine große Bereicherung für unser Cloud-Angebot und dank dieser Zusammenarbeit werden wir in der Lage sein, den Support für unsere Channel-Partner in der gesamten EMEA-Region deutlich auszubauen."

Dennis Sherwood, Senior Director, Global Distribution bei Druva, freut sich ebenfalls schon auf die Zusammenarbeit in Europa: "Das Abkommen mit Arrow eröffnet uns einen wichtigen Vermarktungsweg ganz im Sinne unseres Engagements, Unternehmen auf ihrem Weg in die Cloud mit der richtigen Strategie zu unterstützen. Unsere Lösungen in Kombination mit dem umfangreichen Channel-Partner-Ökosystem von Arrow bieten unseren Kunden vielfältige Möglichkeiten, um ihre Datenausfallsicherheit zu verbessern und ihre operative Komplexität zu verringern, damit sie mit Hilfe der Cloud-Technologie rascher expandieren können."

