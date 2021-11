Nicht nur der Branchenverband Bitkom bescheinigt dem IT-Sicherheitsmarkt beste Zukunftsaussichten. Einer aktuellen Studie zufolge wurden 2021 bereits 9,7 Prozent mehr in Hardware, Software und Services im Bereich IT-Sicherheit inverstiert als im gesamten Vorjahr. Hält dieser Trend an, würde das Investitionsvolumen in IT-Sicherheit 2025 rund 8,9 Milliarden Euro betragen.

Megatrend IT-Security

Von dieser Entwicklung profitieren Kunden und Partner des Value Added Distributor Arrow nun mehrfach, wenn sie sich für Fortinet-Produkte entscheiden. Die beiden Unternehmen haben eine Vielzahl von Soft-und Hardware-Bundles zusammengestellt, die Handelpartner den Einstieg und den Ausbau ins Geschäft der Managed Security Service Provider (MSSP) erleichtern.

Auch Partner, die ihren Kunden lediglich bestmöglichen Schutz für ihre IT-Infrastruktur anbieten wollen, werden bevorzugt unterstützt. Für diese Zielgruppe haben Arrow und Fortinet Lösungen eruiert, die speziell kleine und mittelständische Kunden mit einer hochsicheren IT-Infrastruktur ausstatten und dabei maximal budgetschonend kalkuliert sind.

Das Unified Threat Protection Bundle

Arrow-Partner erhalten ab sofort die Secure SD-WAN Firewalls FortiGate 40F, 60F und 80F im Unified Threat Protection Bundle zu 35 Prozent Rabatt vom Listpreis.

Je nach Größe der Außenstelle bieten die FortiGate 40F, 60F & 80F eine schnelle und sichere SD-WAN-Lösung für Unternehmenszweigstellen und mittelständische Unternehmen. Sie schützen vor Cyber-Bedrohungen mit System-on-a-Chip-Beschleunigung und sicherem SD-WAN.

Weiterer Vorteil: Diese Lösungen sind nicht nur erschwinglich, sondern auch überaus leicht zu implementieren. Der Security-Driven Networking- Ansatz von Fortinet bietet so eine enge Integration des Netzwerks in die neue Generation von Sicherheit.

Satte Rabatte

Noch budgetschonender wird es für Kunden, die ihre Infrastruktur auf den neuesten Stand bringen möchten. Für die Ablösung bestehender Mitbewerbs-Hardware gewährt Arrow nach Deal Registrierung sogar 51 Prozent Rabatt auf die genannten Firewalls.

Den gleichen Rabatt vom Listenpreis erhalten Kunden, die ihr High-Availability-Cluster ausbauen wollen. Beim Erwerb von zwei Promo-FortiGates zu 35 Prozent erhalten diese eine 12 Monats-Subscription-Lizenz für FortiAnalyzer-VM (mit 5 GB).

Zusätzlich erhalten Kunden weitere 42 Prozent Rabatt auf den Premium-Support-Service von Arrow - einer massgeschneiderten Unterstützung, die Partner und Kunden mit zuverlässigen Service-Level-Agreements: Ein hochqualifiziertes Support-Team steht dabei rund um die Uhr als dedizierter Ansprechpartner 24x7 zur Verfügung.

Hier geht's zu den Angeboten

Support

Mehrsprachiges Supportcenter

Hochqualifiziertes und zertifiziertes Supportteam

Call Back-Funktion über die Arrow Webseite

Unbegrenzte Anzahl an Supportanfragen

Unterstützung des Endkunden in Ihrem Auftrag

Hardware

Weltweiter Hardware-Tausch mit garantierten Austauschzeiten

Onsite-Techniker (optional)

Kostenloser Rückholservice innerhalb Europas

Keine Import-, Export- und Zollformalitäten

Software

Bereitstellung der Herstellersoftware (gültiger Herstellerwartungsvertrag notwendig)

Single Point of Contact (inkl. Einbindung des Herstellers)

Remote-Unterstützung

auch bei technischen Fragestellungen außerhalb des laufenden Betriebs, etwa.:



- Zrodukterfahrungen, Funktionalität, Migrationen

- Projektplanungen

- Kompatibilität von Produkten

- Server Sizing

- Installationsunterstützung



Hier geht's zu den Angeboten

Weitere Angebote und Antworten erhalten Fortinet-Partner unter: Fortinet.ecs.de@arrow.com