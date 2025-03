Die bedeutendsten Innovationen im Bereich technischer Sicherheitslösungen entstehen auf offenen Plattformen, durch offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit und mit einem offenen, visionären Blick in die Zukunft. Daher bedarf es Gelegenheiten für einen regelmäßigen Austausch zwischen allen Stakeholdern der Sicherheits- und IT-Industrie, um neue Perspektiven und Trends zu entdecken und langfristige Partnerschaften zu etablieren.

Axis Communications, Technologieführer im Bereich Netzwerk-Video, hat aus diesem Grund im Jahr 2023 die Live-Event-Reihe OPEN ins Leben gerufen, um Distributoren, Systemintegratoren, Reseller, Berater und Endkunden aus der Sicherheitsbranche und dem näheren Branchenumfeld zusammenzubringen. Die OPEN-Events haben in den vergangenen zwei Jahren bereits mehr als 3.500 Teilnehmer in acht Städten in ganz Europa begeistert.

Im Jahr 2025 kommt die europaweite Event-Reihe nun zum ersten Mal in den DACH-Raum - am 20. Mai 2025 findet die OPEN 2025 in der Lokhalle (Bahnhofsallee 1b) in Göttingen statt. Auf Teilnehmer und Besucher wartet ein abwechslungsreiches Angebot, bestehend aus drei Bereichen: Konferenz, Networking und Ausstellung.

OPEN Mind: Konferenz mit inspirierenden Vorträgen

Technologie ist im kontinuierlichen Wandel - das wirft Fragen auf. OPEN Mind steht für den Konferenzteil des Events und bietet vielfältige Keynotes, Podiumsdiskussionen und Breakout-Sessions, um neue Produkte und Lösungen vorzustellen und die wichtigsten Entwicklungen des digitalen Zeitalters, beispielsweise Künstliche Intelligenz oder Hybrid-Cloud-Szenarien, zu beleuchten. Die Highlights: eine Keynote von Innovation Alchemist Maks Giordano zum Thema Künstliche Intelligenz sowie die Moderation durch IT- und Technologieexpertin und Journalistin Christiane Stein.

OPEN Learn: Networking mit Experten

Manchmal reicht es, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. OPEN Learn bietet deshalb intensiven Austausch mit Axis-Experten und -Partnern sowie führenden Branchenvertretern. Die Besucher erwarten zahlreiche Möglichkeiten, neue Kontakte mit Herstellern, Systemintegratoren und Endkunden zu knüpfen sowie neue Geschäftsmöglichkeiten in entspannter Atmosphäre zu erschließen - unter anderem an der Tech-Bar und in der Axis Academy Corner.

OPEN Zone: Ausstellungsfläche mit Produkt-Demos

Innovationen erleben heißt Innovationen leben. OPEN Zone, das Herzstück des Events, ist eine breitgefächerte Ausstellung mit Präsentationen, Live-Produktdemos und Hands-On-Sessions. Axis Communications zeigt dort gemeinsam mit seinen Technologie- und Vertriebspartnern ADI/Snap One, AG Neovo, Allnet, Camstreamer, Eizo, Hexagon und Senstar sowie weiteren OPEN-Sponsoren Innovationen für aktuelle Trendthemen. Dazu zählen digitale Transformation, KI, Cybersicherheit, Nachhaltigkeit sowie resiliente Lieferketten.

OPEN 2025 in Göttingen ist eine einzigartige Gelegenheit, um gemeinsame Lösungen zu entdecken und gemeinsames Wachstum zu fördern. Wenn Sie dabei sein möchten, finden Sie mehr Informationen zum Event, die Event-Agenda sowie die Möglichkeit zur Registrierung hier.