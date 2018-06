"So gehen Sieger raus", lautet das Motto der WM-Aktionen von Saturn. Zum Auftakt der Aktion gibt es bis 2. Juni Geschenke als Zugabe zu ausgewählten Produkten. Zum Beispiel erhalten die Käufer eines 65-Zoll UHD-Fernsehers von Sony für 1299 Euro als Zugabe eine PlayStation 4 Slim mit 500 GB im Wert von 279 Euro. Ein weiteres Highlight der Aktion ist die Saturn-Siegtor-Prämie, die anlässlich der drei Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft winkt und die WM für Saturn-Kunden noch spannender macht: Am 17. Juni spielt Deutschland gegen Mexiko, am 23. Juni gegen Schweden und am 27. Juni gegen Südkorea. Wer an diesen Spieltagen oder einige Tage zuvor bei Saturn einkauft, erhält an der Kasse ein Glückslos mit den Nummern von 1 bis 23. Fußballfans wissen, dass dies die Trikotnummern der Spieler sind. Es gewinnt jedes Glückslos, auf dem die Trikotnummer des deutschen Siegtorschützen des jeweiligen Spiels abgebildet ist, für das das Glücklos gültig ist. Die Siegtor-Prämie entspricht dem kompletten Betrag des Einkaufs und wird in Form eines Coupons überreicht, mit dem man dann bei Saturn shoppen kann.

Etwas Besonderes hat sich Saturn für die Halbzeitpausen aller Spiele ausgedacht - "Howies Halbzeit-Kick", ein Online-Gewinnspiel, das in der App Shazam gespielt wird und bei dem man tolle Technikpreise gewinnen kann. Im Mittelpunkt des Mini-Games steht die animierte Figur Howie. Howie ist beruflich als Saturn-Chatbot tätig und fungiert in seiner Freizeit als passionierter Torwart in einem Amateurverein. Beim "Halbzeit-Kick" hat jeder Spieler fünf Minuten Zeit, um Howie per Finger-Swipe so viele Bälle wie möglich unterzujubeln. Dies ist gar nicht so leicht, denn er reagiert wie ein echter Torwart. Am Ende des Mini-Games können die Teilnehmer ihr Ergebnis hochladen und am Gewinnspiel teilnehmen.

Media Markt setzt auf Service

Media Markt stellt im Rahmen seiner WM-Aktion "Der Jubel rollt" dagegen Service-Angebote in den Mittelpunkt: Alle im Zeitraum bis 4. Juni 2018 bei Media Markt gekauften TV- und Haushaltsgroßgeräte werden kostenlos nach Hause geliefert. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kauf im Markt vor Ort oder online getätigt wurde. Zusätzlich sind alle Bestellungen im Media Markt Onlineshop während der Aktion versandkostenfrei.

Außerdem gewährt Media Markt im Aktionszeitraum auf alle Serviceleistungen einen Sofort-Rabatt in Höhe von 15 Euro. Egal, ob beispielsweise das Smartphone-Display repariert werden muss, man sich sein neues Notebook gleich einrichten lassen möchte, der Fernseher in das Heimnetzwerk eingebunden werden soll oder man zu Hause einen Einbaugerätecheck braucht: Welche Serviceleistung man auch immer in Anspruch nimmt, die 15 Euro Ermäßigung werden sofort verrechnet.

