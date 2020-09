Mit der Vielzahl an Alarmmeldungen sind Systemadministratoren oft überfordert. Welche von ihnen sind ernst zu nehmen, auf welchen Alerts muss man sofort reagieren, und welche gar nicht beachten? Hinzu kommt, dass mehrere voneinander unabhängig agierende Systeme unterschiedliche "Alerts" zu den gleichen Vorfällen verursachen.

Um dieser Lawine der Alarmmeldungen Herr zu werden, haben einige IT-Security-Anbieter sogenannte SIEM-Lösungen entwickelt. SIEM steht hier für "Security Information & Event Management", und diese Systeme versprechen, Ordnung in das Chaos der Alarmmeldungen zu bringen.

SIEM-Software ist in der Lage, Alarmmeldungen aus unterschiedlichen Quellen zu analysieren und gegebenenfalls miteinander in Verbindung zu setzen. So lassen sich Abhängigkeiten und Zusammenhänge herstellen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind.

» SIEM für den Mittelstand In dem kostenlosen Webcast am 29. September zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden mit einer SIEM-Lösung vor Cyber-Attacken schützen können. Hier anmelden

SIEM-Systeme können aber noch viel mehr, etwa die Alerts priorisieren und sogar geeignete Gegenmaßnahmen vorschlagen. Sie sind mittlerweile auch für den Einsatz in mittelständischen Firmen geeignet - und das zu moderaten Kosten.

Eine derartige SIEM-Lösung bietet beispielsweise RSA mit der "RSA Witness Platform". Damit ausgestattet, können Unternehmen rascher auf Bedrohungen reagieren. Was "RSA Witness" en detail zu leisten im Stande ist, das werden Ihnen zwei Experten vom RSA-Distributor Arrow ECS in dem kostenlosen ChannelPartner-Webcast am Dienstag, den 29. September 2020, um elf Uhr vormittags, erläutern.

Sie werden Ihnen dort unter anderem darlegen:

wie Sie Ihren Kunden den SIEM-Einstieg möglichst einfach machen

wie SIEM sich in bestehende Security-Landschaften leicht integrieren lässt

welche Rolle Künstliche Intelligenz (KI) mittlerweile bei der Analyse der Sicherheitsvorfälle spielt

und welche Möglichkeiten Ihnen die "RSA Witness Platform" bei der SIEM-Einführung bietet

Also zögern Sie nicht und melden Sie sich noch heute zum dem kostenlosen ChannelPartner-Webcast am Dienstag, den 29. September 2020, um elf Uhr vormittags, an.