Mit dieser Maßnahme möchte die Sievers-Group die Grundlagen für eine langfristig positive Unternehmensentwicklung legen und die Nachfolge der bisherigen Führungsmannschaft um Klaus Gerdes-Röben und Marco Naber sicher regeln.

Das Ganze war von den beiden Geschäftsführern von langer Hand geplant. Ihre Nachfolger sind seit vielen Jahren auf verschiedenen Schlüsselpositionen in der Sievers-Group tätig, kennen daher das Unternehmen sehr gut und verfügen darüber hinaus über ausreichend Erfahrung im IT-Dienstleistungssektor.

So ist beispielsweise Robert Brockbals schon seit fast 23 Jahren bei Sievers aktiv. Er kennt sich hervorragend mit Datenbanken von IBM, Microsoft und Oracle aus. Noch nicht ganz so lange, nämlich "nur" 15 Jahre ist Martin Welling bei der Sievers-Group tätig. Der Diplominformatiker vertritt den Osnabrücker IT-Dienstleister in der internationalen Microsoft-Partner-Vereinigung IAMCP.

Robin Kuhrt ist bereits seit Mai 2021 bei der Sievers-Group beschäftigt und wird vom 1. Oktober 2024 dort als Sprecher der Geschäftsführung fungieren. Er gilt als versierter CRM-Spezialist und ist seit 2017 Executive-Mitglied des Microsoft Business Sales Circle. Der neue Firmenchef kündigt "progressives Handeln und innovative Ansätze" in der Leitung des Systemhauses an, ohne dabei zentrale Werte und Prinzipien zu vernachlässigen: "Leidenschaft für die IT und Mut auch für ungewöhnliche Schritte werden unser Handeln bestimmen. Unser Unternehmen wollen wir für unsere Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner zu ihrem 'The Place to be' weiterentwickeln."

Die beiden bisherigen Sievers-Geschäftsführer sind sich ganz sicher, mit den dreien die richtige Wahl für ihre Nachfolge getroffen zu haben: "Nachfolgeplanung ist für uns nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein menschliches Thema. Wir sind deshalb stolz darauf, dass wir die Nachfolge aus den eigenen Reihen regeln konnten. Dies zeigt zudem das hohe Potenzial und die Kompetenz unserer Mitarbeitenden", resümiert Klaus Gerdes-Röben.

Marco Naber, wie Rüben einer der Mitgründer der Sievers-Group, ergänzt: "Vor dem Hintergrund eines wachsenden Digitalisierungsdrucks und des hohen Modernisierungsbedarfs bei unseren mittelständischen Kunden unterstützen wir sie seit Langem in ihrer digitalen Transformation. Mit der erweiterten Geschäftsführung sind wir bestens aufgestellt, um diesen Kunden auch in Zukunft innovative IT-Lösungen bieten zu können."

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Die Anfänge der Sievers-Group reichen bis ins Jahr 1989 zurück. Managed Services offeriert der IT-Dienstleister bereits seit 2016. 2022 wurde das Unternehmen in acht Business Units unterteilt:

Business Analytics

Dokumenten-Management-Systeme (DMS)

Hybride Cloud

Digital Workplace

Security & Netzwerke

Customer Relationship Management (CRM)

Voice (Communication & Collaboration/UCC)

Enterprise Resource Planning (ERP)

Mittlerweile beschäftigt das Systemhaus aus Osnabrück über 350 Mitarbeiter und gilt als einer der bedeutendsten Microsoft-, IBM- und HPE-Partner in Deutschland.

Mehr zu Sievers:



Martin Welling: "Wir wollen die einzige Anlaufstelle unserer Kunden sein"

Die Summer Edition in Niedersachsen

Auf dem Weg zur Gold-Partnerschaft mit HPE

Managed Services seit 2016