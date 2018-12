Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH vergrößert ihr Vertriebsteam zum Jahresende um mehrere neue Mitarbeiter. Dabei wurden auch zwei Vertriebsprofis der in Liquidation befindlichen Action Europe für die Braunschweiger Niederlassung, Christoph Borchard und Thomas Janitschke, eingestellt.

Mit Christoph Borchard holen die Bergheimer einen erfahrenen Branchenkenner ins Unternehmen. Der 46-Jährige ist seit 20 Jahren in der Distribution aktiv und startete einst bei der legendären Frank + Walter. Nach über sechs Jahren Actebis leitete er danach von 2006 bis Sommer 2013 bei Devil den SMB-Vertrieb und nach der Übernahme auch für die Action Europe GmbH, zuletzt als Head of Sales. Bei Siewert & Kau soll Borchard neben seinen Marktkenntnissen auch seine Erfahrungen in der Teamführung einfließen lassen.

Thomas Janitschke startete 1998 im ITK-Fachhandel, bevor er vor mehr als 13 Jahren über Devil zu Action Europe kam und sich dort zuletzt um die Managed Accounts kümmerte. Mit 20 Jahren Erfahrung in der IT verfügt der 37-Jährige über ein profundes IT-Know-how und soll sich bei Siewert & Kau als Account Manager um die SMB-Klientel am Standort Braunschweig kümmern.

Die Mischung macht es

Darüber hinaus verstärkt Nils Jaax das Vertriebsteam in Bergheim. Jaax ist ein neues Gesicht in der Branche. Der 30-Jährige Quereinsteiger war zuvor im Projekt- und Event-Management. Hingegen hat der 32-jährige Finn Göttsche, bereits Distributionserfahrung aus seiner Ausbildung und knapp vier weiteren Jahre als Produktmanager für Wave. Dort kümmerte sich Göttsche vorrangig um Weiße Ware, während er sich nun in der Butzbacher Niederlassung als Account Manager um die SMB-Klientel kümmert.

"Die Mischung von jüngeren Mitarbeitern und erfahrenen Vertriebsprofis sowie Spezialisten wird uns auf dem vor Jahren eingeschlagenen Weg spürbar voranbringen, nämlich vom Experten für IT-Komponenten hin zum Mehrwert-Distributor", prophezeit Jörg Vollbach, Vertriebsleiter Deutschland bei Siewert & Kau, und ergänzt speziell zu Borchard und Janitschke: "Beide Kollegen sind überaus erfahren und ausgesprochen engagiert. Sie gehen in ihrer Arbeit auf und passen wunderbar zum Team."