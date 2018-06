Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH ergänzt ihr Dell-EMC-Portfolio um die Smart-Value-Fixed- und Flexi-Server des US-Herstellers. Kunden erhalten bei der Smart-Value-Fixed-Variante einen PowerEdge-Server, der anschließend in Eigenleistung schnell und individuell um einzelne Komponenten ergänzt werden kann. Dagegen wird bei der Flexi-Version der Server bereits im Vorfeld je nach Bedarf entsprechend konfiguriert und betriebsbereit geliefert.

"Mit den PowerEdge-Smart-Value-Servern von Dell EMC bieten wir unseren Fachhandelspartnern umfassende Flexibilität und können dadurch circa 80 Prozent des Bedarfs an Servern im SMB-Markt abdecken", erklärt Markus Hollerbaum, Geschäftsführer der Siewert & Kau Service GmbH. "Das Angebot von Dell EMC entspricht exakt unserem Vertriebsansatz, effiziente und bedarfsgerechte Lösungen anzubieten. Mit der Kombination aus Fixed- und Flexi-Servern können wir auf die Bedarfe unserer Reseller und ihrer Kunden eingehen und so möglichst individuelle Lösungen bereitstellen."

"Mit Siewert & Kau haben wir bereits seit vielen Jahren einen zuverlässigen Partner, der mit dem Ohr am Markt die Bedürfnisse des Channels frühzeitig erkennt und mit einem kompetenten und persönlichen Service punktet", ergänzt Lars Hüttl, Channel Marketing Lead Germany bei Dell EMC. "Wir sind davon überzeugt, dass die Distributionsexperten auch für unsere PowerEdge-Smart-Value-Server genau die richtige Beratungskompetenz besitzen, um Reseller gezielt bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen."

Persönliche Beratung auf den Dell Technologies Foren 2018

Zur Unterstützung des Fachhandels stehen jederzeit Spezialisten aus dem Siewert & Kau Competence Center Dell EMC zur Seite. Eine weitere Möglichkeit, sich persönlich mit den Ansprechpartnern des Expertenteams auszutauschen, besteht auf den Dell Technologies Foren 2018. Hier ist der Distributor als Partner von Dell EMC jeweils mit einem Stand vor Ort vertreten. Im Fokus der Veranstaltungen steht die digitale Transformation von IT- und Arbeitsumgebungen.

DIGITAL INNOVATION Award - bewerben Sie sich jetzt! Digital Innovation Hub

Folgende Termine der Dell Technologies Foren 2018 finden in Deutschland mit Beteiligung von Siewert & Kau statt: Düsseldorf am 21. Juni 2018, Hamburg am 20. September, München am 9. Oktober und Frankfurt am 27. November 2018.

Siewert & Kau vertreibt auch LFDs von Dell EMC