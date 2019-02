Der frühere Also-Manager Lothar Jung verstärkt seit Jahresbeginn das Druckervertriebsteam beim Bergheimer Distributor Siewert & Kau.

Jung ist in der in Lippstädter Niederlassung im Competence Center für Scan- und Print-Lösungen als Focus-Sales-Mitarbeiter tätig. Der Themenbereich Printing & Supplies begleitet ihn bereits über ein Jahrzehnt. Zuletzt hat er diesen bei seinem vorherigen Arbeitgeber Also verantwortet. Dort war Jung insgesamt 19 Jahre in verschieden Sales-Abteilungen beschäftigt. Beruflich hat der 49-Jährige die IT-Welt bereits 1992 bei dem Braunschweiger Grossisten Frank & Walter erblickt.

Eine seiner Aufgaben wird die Betreuung des Druckerherstellers Lexmark sein, denn Siewert & Kau ist ab sofort autorisierter Distributor für die SMB-Line von Lexmark. Zum Lieferumfang gehören sowohl Schwarzweiß-Drucker und -Multifunktionsgeräte, etwa B2338adw und MB2770adwhe, als auch Farb-Drucker und -Multifunktionsgeräte, zum Beispiel C2425dw und CX827de.

Markus Hollerbaum, Geschäftsführer bei Siewert & Kau, sieht mit der Aufnahme der Lexmark-Geräte eine "sinnvolle Portfolioerweiterung" für die Partner: "Mit der SMB-Line von Lexmark schließen wir weiße Flecken im Sortiment rund um den Laserdruckerbereich", erläutert Hollerbaum.