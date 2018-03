Siewert & Kau will mit dem personellen Ausbau des Außendienstes den Partnern die eigenen Services näher bringen und eine bessere persönliche Beratung bieten. Dazu soll nun auch Neuzugang Thomas Kolbe beitragen: "Mit Thomas Kolbe haben wir einen echten Generalisten und Distributions- sowie Außendienstexperten für uns gewonnen", erklärt Thorsten Daniels, Geschäftsführer bei Siewert & Kau. Seine Expertise sei eine echte Bereicherung, wenn es darum geht, den Kunden unter anderem die modularen Value Add-Services näherzubringen und ihnen in diesem Zuge die passgenaue, bedürfnisorientierte Unterstützung zu bieten, die sie benötigen.

Zum Start seiner Karriere war Kolbe viele Jahre bei Also als Key Account Manager tätig. Vor seinem Wechsel zu Siewert & Kau arbeitete er als Sales Manager Dell EMC Enterprise Solutions bei ADN.

Competence Center Dell EMC ausgebaut

Neben der Dell EMC-Expertis Kolbes baut Siewert & Kau zudem das Dell EMC Competence Center weiter aus. Die spezialisten-Teams der Competence Center sollen als Schnittstelle mit spezifischer IT-Service- und Beratungstiefe zwischen Hersteller, Handel und Kunde fungieren.

Mit Frank Hommen gewinnen die Bergheimer einen Distributionsexperten, der lange Erfahrung aus den unterschiedlichsten IT-Branchen mitbringt. Zu seinen vorherigen Arbeitgebern zählte unter anderem Also, wo er als Focus Sales Manager für Samsung Large Format Displays verantwortlich war.

Rückkehrer Ricardo Gröhlich ist ein Siewert & Kau Eigengewächs, das nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann mehrere Jahre als Sales Manager E-Commerce bei Siewert & Kau tätig war. Im Anschluss folgte ein Jahr als International Sales Manager in einem branchenfremden Unternehmen, bevor er wieder zu Siewert & Kau anheuerte.

Markus Hollerbaum, Geschäftsführer bei Siewert & Kau Service will mit der Verstärkung seines Teams die Funktion als Business Enabler für den Handel untermauern: "Durch den personellen Ausbau des Dell EMC Competence Teams verfügen wir über eine maximale Expertenkompetenz im eigenen Haus. Dadurch können wir ab sofort noch speziellere Office-Display- und Large Format Display-Lösungen erarbeiten, die unsere Partner bei der Vielzahl an möglichen Einsatzszenarien immer häufiger erwarten", erläutert Hollerbaum.