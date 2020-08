Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH hat die Blickschutzfilter des Traditionsunternehmens 3M ins Portfolio aufgenommen. Mit der Auswahl an Privacy-Filtern können Unternehmen ihre internen Richtlinien sowie Anforderungen des gesetzlichen Datenschutzes leichter erfüllen. Siewert & Kau bietet die Blickschutzfilter von 3M in der DACH-Region, den Benelux-Staaten und in Italien an.

Wenn der Bildschirm des Geräts von der Seite betrachtet wird, erscheint er mit angebrachtem Blickschutz wie ausgeschaltet. Der neugierige Spicker sieht, je nach Modell, nichts weiter als eine schwarze oder goldene Fläche. Für den Anwender, der direkt auf den Bildschirm schaut, wirkt alles ganz normal.

Was wie Magie aussieht ist Mikrolamellen-Technologie

Verantwortlich für diesen Effekt sind Lamellen, die dünner sind als ein Haar. Mit dem neuen Befestigungssystem Comply von 3M können die Blickschutzfilter zudem nicht verloren gehen. Außerdem lässt sich der Privacy-Filter unkompliziert hochklappen, wenn andere mitlesen sollen.

„Mit dem Blickschutzfilter können Laptopnomaden sicher sein, dass der Sitznachbar im Zug nicht ständig dazu angeregt wird, auf den Bildschirm zu schauen“, erklärt Kay-Uwe Schenke, Market Development Manager für den IT Channel DACH und BeNeLux bei 3M.

Carsten Lauterbach, Manager Einkauf bei Siewert & Kau, ergänzt: „Wir freuen uns, die Blickschutzfilter im Programm zu haben, denn mit ihnen können IT-Abteilungen internen Anforderungen oder auch Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung gerecht werden.“