Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH hat am 1. Oktober 2020 seine neue Niederlassung in Hamburg eröffnet. Die Expansion spiegelt die Dynamik beim Distributor und soll auch ein Zeichen für Kunden wie Mitarbeiter sein, dass der persönliche Kontakt nicht vollends durch Videokonferenzen zu ersetzen ist, heißt es aus der Bergheimer Zentrale.

Inhaltlich fokussieren sich die Hamburger in erster Linie auf Druck und Zubehör. Insgesamt vier Mitarbeiter stehen am neuen Standort in der Hansestadt für Kundenanfragen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Für die Besetzung der Niederlassung wurden Aslan Aslan, International Sales Manager, sowie Alexander Gröger als Purchase Manager neu eingestellt.

Der Bereich Printing & Supplies wird von Mohamed-Radhi Melaouah aus der Niederlassung Braunschweig, nun auch in Hamburg verantwortlich geleitet. Zusätzlich wird Ewa Kaminska, die schon länger für Siewert & Kau tätig ist, das Printing Team in Hamburg verstärken.

„Mit der neuen Niederlassung können wir Herstellern und Kunden im Norden Deutschlands noch bessere Services anbieten“, sagt Björn Siewert, Geschäftsführer von Siewert & Kau.