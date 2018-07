Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH hat ihr Bildungsangebot erweitert und sich mit Natacha Colin, einer Spezialistin für Consulting und Personalentwicklung, verstärkt. Die neue Kollegin soll mit ihrem Know-how zum Thema Partner Enablement ab sofort Reseller mit der Entwicklung passender Fortbildungsmöglichkeiten unterstützen.

Natacha Colin ergänzt die Siewert & Kau Academy als Business Development Manager. Sie soll in ihrer Funktion das Angebot in Zukunft gezielt auszubauen und entsprechend den Reseller-Bedürfnissen anpassen. Colin war bereits vor ihrem Studium in der Veranstaltungsbranche tätig und wechselte nach ihrem Bachelor in die Bereiche Personal und Consulting. Als Wirtschaftspsychologin kann sie unter anderem berufliche Stationen bei Unitymedia, Pixum, Obermann Consulting oder der Bonner Akademie GmbH vorweisen.

"Wir setzen bei unserer Academy gezielt auf ein qualitatives Partner Enablement", erklärt Thorsten Daniels, Geschäftsführer der Siewert & Kau Service GmbH. "So stellen wir unseren Resellern ganz bewusst ein möglichst vielfältiges Kursangebot zur Verfügung, um sie optimal auf den Vertrieb und die Beratung erklärungsbedürftiger Lösungen vorzubereiten."

"In den nächsten Monaten werden wir gemeinsam mit unseren Resellern deren Schulungsbedarfe weiter analysieren und unser Kursprogramm entsprechend erweitern", so Daniels abschließend.

