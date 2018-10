Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH verstärkt ihr Cloud-Angebot auf dem Portal für Reseller. Für den Ausbau des Cloud-Geschäfts beim IT-Distributor ist nun der bisherige Purchase Manager Andreas Müller verantwortlich.

Durch seine langjährige Erfahrung kennt der Branchen-Experte den Distributor und seine Philosophie genau, teilt das Unternehmen mit. Bevor er 2013 zu Siewert & Kau kam, war Müller über sieben Jahre lang bei der zuletzt insolventen b.com Computer AG im Produktmanagement beschäftigt. Über seine guten Kontakte zu diversen Anbietern soll er die zukünftige Weiterentwicklung des Lösungsangebots optimieren und an den Bedarf der Reseller anpassen.

„Ab sofort nimmt sich unser erfahrener Kollege Andreas Müller diesem Thema in leitender Funktion an“, so Thorsten Daniels, Geschäftsführer bei der Siewert & Kau Service GmbH. „Als Purchase Manager betreute er seit April 2013 unsere Software-Themen und hat maßgeblich zur Realisierung des Cloud-Projekts beigetragen. Als Head of Cloud Business wird er den cloud.marketplace zukünftig mit seinem breiten Herstellernetzwerk entscheidend vorantreiben.“

„Ich freue mich darauf, diesen zukunftsträchtigen Bereich gezielt auszubauen und Resellern den Schritt in Cloud-basierte Geschäftsmodelle weiter zu erleichtern“, erklärt Andreas Müller, Head of Cloud Business bei Siewert & Kau. „Die bisherige positive Resonanz unserer Partner zeigt, dass wir mit unserem Angebot auf dem richtigen Weg sind. Auch in Zukunft setzen wir auf eine Diversifizierung unseres Portfolios und möchten unser Expertenteam darüber hinaus in Kürze noch um zwei weitere Mitarbeiter erweitern.“