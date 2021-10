Zeiterfassung ist nach Ansicht von Markus Hollerbaum, einem der Geschäftsführer von Siewert & Kau, ein Zukunftsmarkt: "In der Zukunft wird es immer wichtiger, Zeiten genau zu erfassen. Natürlich spielt auch die Zugangskontrolle an der Pforte wie auch am Rechner eine große Rolle." Deshalb erweitert der Distributor sein Portfolio jetzt um die Produkte von Reiner SCT.

Das Unternehmen aus dem Schwarzwald entwickelt und produziert Chipkartenleser, TAN-Generatoren, Authentikatoren, Bezahlterminals sowie Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsysteme. Das Unternehmen sieht sich in Deutschland als Marktführer und setzt komplett auf den indirekten Vertrieb. Durch die Zusammenarbeit mit Siewert & Kau sollen einerseits natürlich neue Händler und Kunden angesprochen werden. Aus Sicht von Thomas Peter, Vertriebsleiter bei Reiner SCT, ist aber auch wichtig, "dass Siewert & Kau dicht am Kunden dran ist und genau weiß was verlangt wird."

Es gehe ihm nicht "um 08/15 Vertrieb", sondern um Beratung. Peter weiter: "Bei Siewert & Kau spürt man die Power und das Engagement, dem jeweiligen Kunden nicht einfach ein Produkt aus dem Shop zu verkaufen. Im Vordergrund steht eine nachhaltige Beratung." Als Unterschied zu anderen Distributoren hebt Peter bei Siewert & Kau zudem die Nähe zu den Partnern in unterschiedlichen Herstellerbereichen hervor.

Steigendes Interesse an flexibler Zeiterfassung

Im Vordergrund der gemeinsamen Aktivitäten soll zunächst der Bereich Zeiterfassung stehen. Dem verschaffte 2019 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) Rückenwind. Dieses Urteil verpflichtet die EU-Mitgliedsstaaten, ihre nationalen Gesetze so anzupassen, dass alle Beschäftigten die täglich erbrachte Arbeitszeit erfassen können - nicht nur im Betrieb, sondern auch im Homeoffice. Die flexibler werdenden Arbeitszeitmodelle machen diese Aufgabe schwieriger, zugleich wird sie aber als Basis einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in vielen Fällen auch wichtiger.

"Wir möchten das Thema 'TimeCard' in den Markt bringen", sagt Antje Sträter, bei Siewert & Kau Product & Sales Managerin für Reiner SCT und rückt damit bei der Zusammenarbeit die Zeiterfassungslösung des deutschen Anbieters in den Vordergrund. "Es ist eine große Herausforderung, weil es hier nicht nur um Zeiterfassung, sondern auch um Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen aber auch um Urlaubsbuchungen und Krankmeldungen geht", fasst Sträter zusammen. Hierfür konnten die Bergheimer bisher nichts anbieten. Durch die Distributionsvereinbarung mit Reiner SCT hat sich das nun geändert.

