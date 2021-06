Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH nimmt ab sofort die Server, Workstations und Komponenten der Super Micro Computer Inc. aus San Jose ins Angebot auf. Die Produkte des US-Unternehmens zielen insbesondere auf die Industrieklientel. Die Bergheimer können damit ihren Resellern optimale und umweltfreundliche Lösungen für dieses Segment anbieten.

Individuell skalierbare und umweltfreundliche Hardware sowie Lösungen für definierte Anwendungen sind die große Stärke von Supermicro. Das kalifornische Unternehmen produziert Server und Workstations, die speziell auf den Wunsch und die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können. Zudem setzt Supermicro dazu nur auf Komponenten höchster Qualität, so dass etwa bei den Festspeichern nur SSDs und HDDs aus Enterprise-Serien verwendet werden.

Höchste Qualität als Standard

Supermicro setzt auf hundertprozentiges Inhouse Design und designt sämtliche Komponenten wie Netzteile, Mainboards, Backplanes, Kühler oder Chassis in den USA. Zudem schafft es der Hersteller, durch enge Zusammenarbeit mit Intel und AMD, neue Produkte und Technologien drei bis sechs Monate früher als die Mitbewerber auf den Markt zu bringen, heißt es weiter aus Bergheim.

„Mit Supermicro haben wir nun einen Partner an der Seite, der speziell bei kundenspezifischen Anpassungen fast keine Wünsche offen lässt“, sagt Marcel Futterer, Business Development Manager bei Siewert & Kau. „Uns ist es wichtig, dem Kunden ein stimmiges Gesamtpaket beziehungsweise System basierend auf höchster Qualität anbieten zu können.“

“Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Siewert & Kau, um Kunden in ganz Europa Innovationen im Bereich Green Computing und TCO-Einsparungen zu bieten“, erklärt Darren Cox, Country Manager Germany von Supermicro. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, eine Vielzahl von Märkten in der Region schnell zu bedienen - darunter Cloud Computing, Data Center, Enterprise, Big Data, HPC, AI, 5G, IoT, Embedded und Edge Computing - was Supermicros First-to-Market-Anspruch unterstützt."