Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH hat ihr Sortiment um Audio- und Videostreaming sowie Smart Home-Produkte der Marke Venz erweitert. Der Distributionsvertrag mit Venztech B.V. aus dem niederländischen Zundert, der europäischen Niederlassung der Shenzen Venz Technology Co. Limited, umfasst das gesamte Portfolio des Herstellers.

Aktuell führt der Hersteller bereits einen Alexa-kompatiblen, Wifi- und Bluetooth-fähigen Lautsprecher im Portfolio, weitere Produkte folgen im Laufe des Jahres und sind für den europaweiten Vertrieb geplant. Wie die Bergheimer weiter mitteilen, arbeitet Venztech seit 2017 an Produkten mit Sprachsteuerung, die neben Alexa mit weiteren Sprachplattformen kompatibel und ab dem zweiten Quartal 2018 bei Siewert & Kau erhältlich sein werden.

Neben den Audio- und Smart Home-Produkten gehören auch Android TV-Boxen zum erweiterten Angebot. Siewert & Kau bewirbt sie als äußerst bedienfreundlich und nahtlos in die bestehende TV-Umgebung integrierbar. Viele bekannte Streaming-Dienste seien praktischerweise bereits vorinstalliert.

"Was uns an Venztech so gut gefällt, ist deren Weitblick", erklärt Einkaufsleiter Achim Reichstein von Siewert & Kau. "Um sich von anderen Herstellern abzuheben, investiert das Unternehmen gezielt in ihre eigene R&D-Abteilung zur Weiterentwicklung ihrer innovativen Produkte. Die Abgrenzung zum Mitbewerb hat auch bei uns einen hohen Stellenwert, weshalb wir immer bestrebt sind, ein marktgerechtes Portfolio zu schaffen, das sich stets an die Bedürfnisse unserer Kunden anpasst. Die Zusammenarbeit mit Venztech ist für uns somit ein weiterer Schritt hin zu einem konstant wettbewerbsfähigen und zukunftsorientierten Sortiment."

Bas de Cocq van Delwijnen, Managing Director bei Venztech B.V. sagt: "Ich bin sehr froh, mit Siewert & Kau den perfekten Vertriebspartner gefunden zu haben. Somit haben wir unser Ziel, unsere beliebten Venz-Produkte exklusiv über einen der Top Distributoren in Deutschland zu platzieren, erreicht. Wir freuen uns auf eine gute, langfristige Zusammenarbeit!" (KEW)