Großhändler Siewert & Kau Computertechnik GmbH setzt neue Maßstäbe in der Ausbildung junger Menschen. Dazu bietet das Unternehmen vielfältige Ausbildungsberufe an, die von technischen über kaufmännische bis hin zu kreativen Tätigkeiten reichen. Die breite Auswahl ermöglicht es den Auszubildenden, sich umfassend zu orientieren und den für sie passenden Beruf zu finden. Ein besonderes Merkmal des Ausbildungsmodells ist die Möglichkeit, während der Ausbildung im Unternehmen den Ausbildungsfokus zu wechseln.

Bei Bedarf Ausbildungsziel wechseln

Zusätzlich zur klassischen Ausbildung, etwa zum "Europakaufmann" mit Auslandserfahrung, bietet der Distributor auch duale Studiengänge an, bei denen theoretisches Wissen direkt im Berufsalltag eingesetzt wird und so optimal die Karriere vorbereitet. Aktuell stehen bei Siewert & Kau für die 26 Auszubildenden und dualen Studenten zehn Ausbilder und zahlreiche Ausbildungsbeauftragte zur Verfügung.

Das Konzept bereitet nicht nur auf den Beruf vor, sondern gibt auch die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um sich in einer ständig wandelnden Arbeitswelt wohlzufühlen und erfolgreich zu sein. Auch für Siewert & Kau zahlt sich das Engagement aus, da sie so hochmotivierte Mitarbeiter gewinnen, die genau an der für sie richtigen Stelle sitzen und sich dort engagieren. Für die persönliche Entwicklung und Stärkung der sozialen Kompetenzen sorgen ergänzend Mentoren, Coaching und Trainings.

Nachjustieren ohne Hürden

"Wir legen Wert auf Qualität", beschreibt Manuela Frommont, Prokuristin und HR-Chefin, die Ausbildung bei Siewert & Kau. "Mit diesem Ausbildungsschlüssel haben wir die Möglichkeit, uns intensiv um unsere Auszubildenden zu kümmern und können mehr Energie in die Qualifikation des Einzelnen stecken, dessen Talente entdecken und gezielt fördern. Zudem bilden wir nicht mehr Menschen aus als wir später übernehmen können."

"Wir verstehen, dass sich die Interessen, Fähigkeiten und auch die Persönlichkeiten der Jugendlichen im Laufe der Zeit entwickeln", so Frommont weiter. "Unser flexibles System erlaubt es den Auszubildenden in andere Abteilungen im Unternehmen zu wechseln und so die optimale Übereinstimmung zu finden. Wir wollen unseren Auszubildenden keine Steine in den Weg legen, sondern sie ihren Neigungen und Interessen entsprechend bestmöglich fördern."