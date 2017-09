Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH stockt ihr Portfolio mit Bauteilen und Eingabegeräten von Gigabyte Technology auf. Die beiden Unternehmen einigten sich auf eine engere Zusammenarbeit und erweitern den bestehenden Distributionsvertrag. Neben Grafikkarten, Mainboards und Gaming-Notebooks, führen die Bergheimer nun auch Mäuse, Tastaturen, Headsets, spezielle Mousepads, Gehäuse und Netzteile im Sortiment.

Aufgrund einer prognostizierten positiven Entwicklung der Gaming-Branche für die nächsten Jahre setzt der Distributor auf das Zubehör für Gaming-PCs. Denn für den optimalen Gaming-Spaß ist neben einem performanten PC auch das passende Zubehör entscheidend, erklärt Siewert & Kau.

Gigabyte bietet mit seiner Auswahl an Peripheriegeräten bereits Einsteigermodelle mit vielen Funktionalitäten für ein optimales Spielvergnügen an. So seien etwa die Gaming-Mäuse mit ergonomischer Form und hoher Auflösung ausgestattet.

Aorus, so nennt Gigabyte seine Zocker-Reihe, bietet zudem Tastaturen die rutschfest und je nach Modell mit Features versehen sind, die das Gaming-Erlebnis intensivieren. Hochwertige Headsets, die laut Distributor über beeindruckende Lautsprecher und ein komfortables Design verfügen, ergänzen das Angebot.

"Wir bei Siewert & Kau bemerken diesen Trend schon lange und haben frühzeitig begonnen, unser Sortiment in diesem Bereich entsprechend breit aufzustellen. Dazu gehört natürlich auch eine Top-Auswahl an hochwertigen Peripheriegeräten", so Purchase Manager Klaus Diebold. "Das Zubehör von Gigabyte passt hervorragend in unser Portfolio. Darum freuen wir uns sehr, dass wir die Erweiterung des Distributionsvertrags auf der Gamescom finalisieren konnten."

Christian Kruppa, Regional Sales Manager DACH von: "Mit Siewert & Kau arbeiten wir bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Das Unternehmen ist seit Beginn unserer Zusammenarbeit ein starker und wichtiger Partner für uns. Denn die Bergheimer verfügen über ein breites Gaming-Know-how, weshalb neben unseren Grafikkarten, auch die Peripheriegeräte bei ihnen in guten Händen sind. So sind wir zuversichtlich, dass wir neben unseren Grafikkarten, Mainboards und Gaming-Notebooks, auch unsere Peripheriegeräte erfolgreich über Siewert & Kau am Markt etablieren können." (rw)

