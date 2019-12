Seit 2012 engagiert sich die Stiftung des Bundesligaprofis Neven Subotic für die Verbesserung der Trinkwasserversorgung und der sanitären Situation in Äthiopien. Unter dem Motto "100 Prozent Zukunft spenden" hat die Stiftung bereits rund 180 Projekte in Gemeinden und an Schulen umgesetzt. Mehr als 60 Projekte sind aktuell in Planung.

Mit einer gemeinsamen Spendenaktion wollen der Bergheimer Distributor Siewert & Kau und der koreanische Elektronikkonzern LG die Arbeit der Stiftung unterstützen. Bis zum 31. Januar 2020 geht bei jedem Kauf eines LG-Signage-Displays bei Siewert & Kau eine feste Summe an die Stiftung. Dabei orientiert sich die Spendensumme an den unterschiedlichen Display-Größen. Pro Display mit 22 und 32 bis 49 Zoll beträgt die Spende 15 Euro, bei Größen von 55 bis 75 Zoll sind es 25 Euro und bei Display-Größen von 86 bis 98 Zoll sowie Videowall-Modellen, OLED-Displays oder Sonderformaten sind es pro Gerät 35 Euro.

Für Thomas Reinhardt, Produktmanager bei Siewert & Kau, ist die Unterstützung der Neven Subotic Stiftung eine Herzensangelegenheit: "Das Ziel ist eine Spendensumme von 5.000 Euro. Das entspricht der Hälfte der Kosten für einen neuen Brunnen", erläutert der Produktmanager. Nach Ende der Aktion soll es eine Abendveranstaltung geben, bei der Stiftungsgründer Neven Subotic ein symbolischer Scheck überreicht wird. Die drei spendenfreudigsten und zusätzlich zwei per Los ausgewählte Kunden können an diesem Abend mit dabei sein. Natürlich nimmt die Stiftung auch gerne unabhängig von der Aktion Spenden entgegen. Weiter Informationen gibt es unter https://nevensuboticstiftung.de/SA?cfd=m9fm2 .