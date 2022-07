Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH mit Zentrale in Bergheim wächst weiter und will durch die Vergrößerung mittelfristig 150 weitere Mitarbeiter vor Ort einstellen. Trotz des schwierigen Marktumfeldes durch Corona und Lieferkettenprobleme wächst das Geschäft stetig. Der IT-Distributor beschäftigt derzeit über 400 Mitarbeiter an 11 Standorten, davon rund 310 in Bergheim.

Um weiter wachsen zu können, wurden angrenzende Grundstücke gekauft und mit dem Bau zusätzlicher Logistik- und Büroflächen gestartet. Für die Stadt gilt Siewert & Kau als Vorzeigeunternehmen. Grund genug für Bergheim, um die Perspektive des Unternehmens zu unterstützen und passend zum Spatenstich die Baugenehmigung für den letzten Bauabschnitt feierlich zu überreichen.

Arbeitsplätze und Umwelt

"In einer Zeit der Krisen und des Strukturwandels, den wir zu bewältigen haben, bin ich dem Unternehmen Siewert & Kau sehr dankbar für die quasi flächenmäßige Verdoppelung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze", betont Bürgermeister Volker Mießeler. "Das ist wichtig für Bergheim und die Region."

"Alleine In den letzten 10 Jahren haben unglaubliche 5,4 Millionen Pakete unsere Hallen verlassen und Kunden in 65 Ländern erreicht", erklärt Björn Siewert. "Damit wir unser Wachstum weiter fortsetzen können, erweitern wir die Logistik und Büroflächen auf dann 43.000 m². Mit Fertigstellung dieser Bauabschnitte, werden wir unsere Logistikfläche im Vergleich zu heute verdoppelt haben."

Für Nachhaltigkeit und Umwelt erzeugt die auf den bestehenden Hallendächern installierte Photovoltaikanlage 800.000 kW Energie im Jahr. Davon verbraucht das Unternehmen gerade mal 260.000 kW selbst, der Rest geht als grüner Strom ins Netz. Auf den neuen Hallen wird diese Anlage um weitere zwei Megawatt erweitert, verspricht Siewert & Kau. Damit unterstreichen die Bergheimer einmal mehr ihr Engagement für Umwelt und gemeinnützige Projekte.