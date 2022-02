Mieten statt kaufen, das ist ein Trend, dem sich auch die Distribution nicht verschließen kann. Viele Kunden schätzen Miet- oder Leasing-Modelle nicht wegen des einfachen Handlings und der kalkulierbaren Kosten, sondern auch aus steuerlichen Gründen.

Der Bergheimer Distributor Siewert & Kau hat daher für zahlreiche Produkte im Webshop eine Mietoption eingerichtet. Möglich wurde dies durch eine Kooperation mit der Printer Care Service GmbH und ihrem Mietmodell Printer4you. "Das ist für uns der Grund neben der normalen Kauf- nun auch eine Mietoption direkt im Webshop anzubieten.", erklärt Markus Hollerbaum, Geschäftsführer bei Siewert & Kau. "Unser Partner, die Printer Care Service GmbH, bekannt durch ihr Portal Printer4you, ist das einzige Unternehmen, das ein unkompliziertes Leihkonzept bietet, sodass es in unseren Shop passt", bekräftigt Hollerbaum.

Hinter Printer Care steht kein Unbekannter: Heino Deubner, Gründer des Drucker-Systemhauses Druckerfachmann.de und Ex-Also-Manager, biete nun schon seit einigen Jahren über Priner4you die Möglichkeit, Drucker zu mieten, inklusive Verbrauchsmaterial und Service. Mittlerweile hat Deubner das Angebot auch auf weitere Produktsegment wie PCs, Notebooks, Displays und Zubehör ausgeweitet. "Obwohl es der Name vermuten lässt, bieten wir nicht nur Drucker zur Miete, sondern das ganze ITK Sortiment. Deshalb kommt demnächst Miete24 dazu", bestätigt Printer-Care-Chef Deubner.

Mieten statt kaufen

Im Siewert & Kau-Webshop erscheint nun bei zahlreichen Produkten nicht nur eine Schaltfläche, die eine Auswahl in den Warenkorb legt, sondern auch die Mietoption. Möglich ist das durch vollständige digitale Abbildung der notwendigen Prozesse. Davon sollen auch Händler profitieren, denn anders als zum Beispiel beim Leasing sei es dadurch möglich, Geräte rund um den Arbeitsplatz an Endkunden weiter zu vermieten, ob es sich um PCs, Laptops, Tablets, Drucker, Aktenvernichter, Bildschirme, ein einzelnes Headset oder eine Apple Tastatur handelt. "Wenn uns ein Produkt im Mietpool fehlt, so können wir es jederzeit in Zusammenarbeit mit Printer4you einpflegen," verspricht Markus Hollerbaum.

Jeder Siewert & Kau-Partner kann für 12, 24 oder 36 Monate mieten, anstatt zu kaufen. Die komplette Abwicklung erfolgt innerhalb eines Tages und kann per Paypal, Kreditkarte oder SEPA Lastschrift beglichen werden. Vermietet werden ausschließlich neue Geräte, die Siewert & Kau zum Zwischenhändler oder auch direkt zum Endkunden liefert.

Nach Ablauf der Mietzeit kann der Kunde das Gerät zu einem vor Mietbeginn festgelegten Restpreis erwerben. Anderenfalls nimmt Printer4you die Geräte zurück und führt sie einer nachhaltigen Zweitverwertung zu.

