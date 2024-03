In den letzten 30 Jahren hat sich Siewert & Kau zu den wichtigsten Distributoren im deutschen Markt entwickelt. Nun will die die Geschäftsführung ein neues Kapitel der Wachstumsstrategie aufschlagen. "Wir sind nun an einem Punkt angekommen, wo es wichtig ist unsere Geschäftsprozesse dahingehend zu optimieren, dass wir kontrolliert und profitabel wachsen, denn es bringt keinem etwas, wenn wir am Ende des Tages keinen Gewinn erwirtschaften", beschreibt Björn Siewert die Situation. Das sei der Grund, weshalb man erstmals einen CFO auf Geschäftsführungsebene einsetzt.

Mit Claus Holzleitner hat man beim Bergheimer Distributor den richtigen Kandidaten gefunden. Er soll dabei helfen, flexibel auf die Anforderungen des äußerst dynamischen und schnelllebigen IT-Marktes zu reagieren.

Einfach und doch komplexes Geschäftsmodell

Holzleitner kann eine berufliche Laufbahn mit Stationen unter anderem bei Rewe, Intersport Eybl, Valora oder Polo vorweisen. Er soll nun eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung und Umsetzung der Finanzstrategien von Siewert & Kau einnehmen. "An sich ist das Geschäftsmodell von Siewert & Kau einfach. Es werden Produkte eingekauft und wieder verkauft", erklärt der gebürtige Österreicher.

Eigentlich einfach - denn der neue Finanzchef sieht durchaus die Vielschichtigkeit des Distributionsgeschäfts: "Das große Portfolio, zusätzliche Dienstleistungen, verschiedene Standorte und die damit verbundene Logistik machen das einfache Geschäftsmodell sehr komplex. Meine Aufgabe wird es sein, diese Komplexität steuerbar zu gestalten und dabei die Agilität von Siewert & Kau nicht aus den Augen zu verlieren", hat er sich vorgenommen. So will er der operativen Geschäftsführung vor allem in Fragen der Finanzierung und eines umfassenden Controllings den Rücken freihalten. "Wenn wir das schaffen, sind wir genau da wo wir hin wollen", ist sich Holzleitner sicher.

