Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH bietet ab sofort die gesamte NoTouch Desktop-Produktsuite der Stratodesk Corporation mit Hauptsitz in San Francisco und Niederlassung in Klagenfurt an.

Die Bergheimer bieten mit NoTouch Center und NoTouch OS für die Kunden ihrer Reseller ein zukunftsweisendes Endgeräte-OS mit dazugehöriger Management-Lösung an. So können unterschiedliche VDI-Endgeräte plattformübergreifend und kosteneffektiv verwaltet, standardisiert und abgesichert werden. Außerdem werden die Verwaltung von IoT-Geräten und das sichere Arbeiten mit Cloud-basierten Desktops ermöglicht, wirbt der Distributor weiter.

Darüber hinaus helfe die Software von Stratodesk Kosten zu sparen, eigne sich für lokale VDI-Bereitstellungen sowie Cloud-basierte Desktops und sei daher auch ideal für Anbieter und Händler von Cloud Desktop-Lösungen geeignet, heißt es weiter aus Bergheim.

„Die Nachfrage nach Stratodesk-Software wächst europaweit stark“, sagt Stratodesks Sales Director EMEA, Harald Wittek. „Wiederverkäufer und Distributoren erkennen den Wert und die Vorteile eines der weltweit führenden Endpoint-Betriebssystems und -Managementsoftwareanbieters. Wir freuen uns sehr, den Distributor Siewert & Kau als Stratodesk-Partner gewonnen zu haben.“

„Damit bauen wir unser Netzwerk von branchenführenden Technologiepartnern in der Distribution und darüber hinaus auch für Wiederverkäufer in Deutschland weiter aus“, so Wittek. „Viele Kunden verlassen sich täglich auf Stratodesk-Software, um sowohl x86 als auch Raspberry Pi-basierte Geräte zu administrieren.“

» Systemhauskongress CHANCEN IT-Dienstleister sind Treiber und Getriebene der Digitalen Transformation. Sie stehen damit vor einer doppelten Herausforderung. Auf dem Systemhauskongress am 26. und 27. August 2020 in Düsseldorf loten wir aus, welche Rolle IT-Dienstleister künftig übernehmen werden.

Alle Infos unter www.systemhauskongress-chancen.de! Jetzt anmelden!

„Wir freuen uns über die starke Nachfrage nach Stratodesk-Software“, sagt Mike Keusemann, verantwortlich für VDI-Lösungen bei Siewert & Kau. „Die gibt es aus gutem Grund, denn mit Stratodesk erhält man ein Softwareportfolio von bester Qualität für Netzwerke und nahezu beliebige Endgeräte wie PCs, Thin Clients, Laptops oder Raspberry-Pis. Stratodesk bietet hier die volle Bandbreite.“