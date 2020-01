Der Distributionsstandort Soest hat eine lange Tradition. Unter anderem hat Actebis, heute Also, dort seine Wurzeln. Nun kommt ein weiterer Grossist in die westfälische Stadt: Seit Jahresbeginn ist Siewert & Kau mit einem neuen Standort in Soest vertreten. Die Niederlassung ersetzt die Räumlichkeiten in Lippstadt, die mit den Jahren zu klein geworden sind.

Geschäftsführer Markus Hollerbaum, der den Lippstädter Standort seit 2015 aufgebaut hat, hat schon länger nach etwas Passendem gesucht: "Wir haben seit Längerem mit dem Standort Soest geliebäugelt. Doch erst im vergangenen Jahr fanden sich Räumlichkeiten, die alle unsere Anforderungen perfekt erfüllen", erzählt Hollerbaum. Die neue Niederlassung liegt verkehrsgünstig am Soester Bahnhof und in unmittelbarer Nähe zur historischen Innenstadt. Kostenlose Parkplätze für Mitarbeiter und Geschäftskunden sowie ein angrenzendes Design-Hotel ergänzen die gute Lage.

Lesen Sie auch: Siewert & Kau vertreibt Dynabooks

Mit 560 Quadratmetern ist die neue Niederlassung wesentlich größer als das Lippstädter Büro. Auf zwei Ebenen sind Büros und Konferenzräume sowie Sozialräume samt einem Lounge-Bereich untergebracht. Siewert & Kau will mit den zusätzlichen Kapazitäten sein Schulungs- und Seminarangebot verbessern und den Herstellerpartnern ein erweitertes Angebot unterbreiten. Dazu will der Bergheimer Distributor das Personal in Soest aufstocken. Man sei "beständig auf der Suche" nach qualifizierten Kräften, lässt Hollerbaum wissen.