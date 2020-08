Die Silver Peak Systems, Inc., global agierender SD-WAN-Anbieter aus Santa Clara, hat mit dem Distributionsvertrag mit der Allnet GmbH Computersysteme ihr Vertriebsnetzwerk in der DACH-Region auf drei Distributoren erweitert.

Mit der Kooperation will Silver Peak seine Zugangsmöglichkeiten und Marktchancen in der DACH-Region weiter vergrößern. Allnet ist ebenfalls optimistisch in Bezug auf die gemeinsame Zukunft und den Vertrieb der Produkte in Deutschland, Schweiz, Österreich sowie weiteren europäischen Ländern.

„Wir sehen die DACH-Region als einen strategisch wichtigen Wachstumsmarkt für unser EMEA-Geschäft“, so Mike Kontowtt, EMEA Channel Director bei Silver Peak. „Und wir konzentrieren uns auf den Aufbau eines starken Partner-Ökosystems, das es uns ermöglicht, unsere Reichweite und unser Geschäftspotenzial zu maximieren.“

„Wir haben Allnet aufgrund der Erfolgsbilanz bei der Geschäftsentwicklung für Anbieter ähnlicher Größe mit innovativer Technologie als Partner ausgewählt“, ergänzt Kontowtt. „Allnet hat ein engagiertes Team von Vertriebs- und Pre-Sales-Spezialisten, um die Partner bei der Beschleunigung ihres Umsatzwachstums im schnell wachsenden SD-WAN-Markt zu unterstützen.“

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Silver Peak und darauf, unseren Vertriebspartnern in der DACH-Region die Möglichkeit zu geben, hochentwickelte SD-WAN Lösungen vom Marktführer zu verkaufen“, sagt Tjorben Teunissen, Director BU Network Solution/IT-Security bei Allnet. „Allnet wird die Partner bei WAN-Transformationsinitiativen sowie bei der Erstellung von gezielten Schulungsprogrammen und beim Angebot professioneller Services unterstützen.“

