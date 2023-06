Die Integration von Nuvias in die Infinigate-Gruppe schreitet weiter voran. Nun wurde auch der ehemalige Nuvias-Chef Simon England mit neuen Aufgaben betraut - seit dem 1. Juni 2023 agiert er als Chief Growth Officer (CGO) und Mitglied des Executive Management Teams. Auf dieser Position soll er das Wachstum des Value Added Distributors (VAD) in EMEA (Europa, Nahost und Afrika) aufrechterhalten.

In seiner neuen Rolle soll Simon England alle Ressourcen und Prozesse der Infinigate-Gruppe besser aufeinander abstimmen. Auf diese Wiese soll nicht nur das Wachstum des VADs, sondern auch seiner Lieferanten und Vertriebspartner gesichert werden. Ein wahrhaft ehrgeiziges Unterfangen - aber so übersetzt Infinigate das eigene zentrale Wertversprechen: "Spark your Growth". Hierfür Simon soll eng mit den Managern in den 30 Ländern (DACH, Benelux, Balkan, Skandinavien, Frankreich, Polen, Großbritannien, Irland, Spanien, Nahost und Nordafrika) zusammenarbeiten. Ihm obliegt dort die die gruppenweite Verantwortung für die Bereiche Vendor Strategy und Portfolio Development, Cloud und Professional Services, Marketing und Branding, Reseller Strategy und Analytics.

Simon verfügt über reichlich Erfahrung im VAD-Business. Seit 1995 war auf leitenden Stellen bei Ingram Micro, Tech Data und Westcon-Comstor beschäftigt, bevor er im März 2019 als Chief Executive Officer (CEO) bei Nuvias anheuerte. Dort sorgte er für reichlich Wachstum, und als Nuvias 2022 durch Infinigate übernommen wurde, war klar, dass er weiter an Bord bleiben wird, zuerst als Berater des CEO Klaus Schlichtherle und nun eben als CGO.

Und er freut sich bereits auf seinen neue Aufgabe. Er sieht Infinigate in der nächsten Entwicklungsphase: "Ich weiß, dass wir das Potenzial haben, ein geschätzter Wachstumsfaktor für unsere Partner zu sein, indem wir unser umfassendes Security- und Cloud-Wissen für Unternehmen aller Größen einsetzen", so England weiter.

Und sein Chef Klaus Schlichtherle gibt ihm schon ein erstes Ziel vor: "Wir wollen 25 Prozent über dem Branchendurchschnitt wachsen." Ob Simon England an seinem ersten Arbeitstag an Infinigates Floßfahrt mit Kunden und Lieferanten teilnahm, ist nicht bekannt.



