Die neue Leiterin des Großkundengeschäfts von Microsoft Schweiz heißt seit 01. April 2017 Simone Frömming. In ihrer Rolle wird sie zudem Teil der Geschäftsleitung und berichtet direkt an CEO Dr. Marianne Janik.

Frömming kommt von VMware, wo sie seit 2014 als Country Manager für das Deutschlandgeschäft zuständig war. Sie ist seit über 25 Jahren in der ICT-Branche aktiv und begann ihre Karriere 1992 bei IBM Deutschland, wo sie 10 Jahre für WebSphere verantwortlich war. Danach wechselte sie zu Ixos und Oracle, wo sie als Managing Director sowie als VP Sales im Vertrieb wirkte. Im Herbst 2007 folgten vier Jahren als Geschäftsführerin bei Tech Data Deutschland und danach verschiedene internationalen Managementpositionen bei T-Systems sowie der ABB-Tochter Ventyx.

Simone Frömming studierte Maschinenbau an der TU Braunschweig und Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz Universität in Hannover. 2011 rangierte sie auf Platz 2 der wichtigsten Köpfe im IT-Channel.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Simone Frömming eine so umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit gewinnen konnten", sagt Dr. Marianne Janik, CEO Microsoft Schweiz. "Simone verfügt über das Know-how und die Erfahrung, Unternehmen bei der Digitalen Transformation zu unterstützen und für Microsoft das hiesige Großkundengeschäft weiterzuentwickeln." (KEW)

