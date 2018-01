Das Produktivitätstool für SharePoint als Teil von Microsoft Office 365 kann ab sofort im Also Cloud Marketplace geordert werden. Die Kooperation mit der 2012 gegründeten SimplySo betrifft die deutsche GmbH des Distributors.

SimplySo ist eine datenlose SaaS-Interaktionsschicht für SharePoint und bietet KMUs eine mobile, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, die die Effizienz und Attraktivität der Zusammenarbeit in SharePoint deutlich erhöhen soll, teilt der Distributor weiter mit. Wie der Name des Produkts nahelegt, sei die SimplySo Oberfläche so simpel wie ein soziales Netzwerk zu bedienen.

Webinar zu SimplySo

Zum Einstieg veranstaltet Also mit dem Hersteller am 18. Januar 2018 um 10:00 Uhr ein einstündiges Webinar in englischer Sprache über die dänische Lösung und die Vorteile für das Office 365-Geschäft. Die Anmeldung zum SimplySo-Webinar erfolgt unter diesem Link.

"Mit der Erweiterung unseres Microsoft Office 365-Angebots um SimplySo bauen wir unser Portfolio an nahtlosen, wirtschaftlichen IT-Lösungen aus, mit denen unsere Kunden ihre Produktivität steigern können", sagt Michael Gericks, Senior Vice President Consumptional Business der Also International Services.

"Wir freuen uns sehr über unsere Zusammenarbeit mit Also, einem der wichtigsten Distributoren von Microsoft Cloud-Services in Europa", erklärt Lars Park Damtoft, Gründer und CEO von SimplySo. "Das Interesse an SimplySo ist sehr groß. Daher freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Also diese Nachfrage zu bedienen."

Weitere Informationen über SimplySo und den Cloud Marketplace finden sich unter www.also.cloud oder sind über das Cloud Team des Distributors erhältlich. (KEW)