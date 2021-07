Mit Hilfe des Investors Waterland hat Skaylink den AWS-Partner Root360 übernommen. Dieser "born in the cloud"-Provider wurde 2015 in Leipzig gegründet und hat sich mittlerweile den Advanced Consulting Partner-Status bei AWS erarbeitet - als eines von nur etwa 30 Unternehmen in Deutschland. In den vergangenen sechs Jahre hat sich Root360 auf die Bereiche Web-Applikationen, Portale, Plattformen, E-Commerce, Content Management und SaaS (Software-as-a-Service) spezialisiert. Auch im E-Commerce-Umfeld ist das Unternehmen aktiv, etwa über eine Vertriebspartnerschaft mit Shopware. Unter den über 100 Kunden des IT-Dienstleisters finden sich große Unternehmen wie Steigenberger Hotels, Siemens, Sixt und TUI, aber auch Startups wie single.de oder taucher.net.

Michael Ablass, Geschäftsführer von Root360 begründet den Verkauf seiner Firma: "Mit Skaylink haben wir einen Partner gefunden, der einen Cloud-fokussierten Ansatz verfolgt, synchron zu unserem eigenen. Wir sind davon überzeugt, in der Skaylink-Gruppe unsere effizienten Cloud-Methodiken und -Ansätze für weitere Kundengruppen und auf weitere Anwendungsbereiche ausweiten zu können".

Karsten Kümmerlein, Head of Go-To-Market bei Skaylink, ergänzt: "Von den AWS-Kompetenzen und dem Team von Root360 sind wir gänzlich überzeugt und sehen hier große Potentiale, unsere gemeinsamen Kunden mit dem erweiterten Serviceportfolio dort abholen zu können, wo die Schmerzpunkte liegen. Hier stimmt das gemeinsame Mindset, sei es die Kundenzentrierung, der Fokus auf die Cloud oder die Idee, Kunden 'Peace of Mind' geben zu wollen".

Mit dem Neuerwerb beschäftigt Skaylink nun über 400 Mitarbeiter in Deutschland, Rumänien und Brasilien. Investor Waterland möchte das Wachstum von Skaylink weiter fördern - sowohl organisch im Wachstumsmarkt für Cloud-Services als auch durch gezielte Zukäufe. Im deutschsprachigen Raum ist Waterland bereits an der Netgo-Gruppe beteiligt, darüber hinaus hält der Finanzinvestor Anteile unter anderem an dem Schweizer IT-Dienstleister Netrics.

