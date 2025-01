Was Kitzbühel für den internationalen Skirennsport ist, ist das Pitztal für die Skifahrer und Snowboarder des Channels. Hier stürzen sich die Rennläufer nicht die Streif mit Mausefalle und Hausbergkante hinunter, sondern kämpfen auf dem Pitztaler Gletscher beim Riesenslalom um den Titel des inoffiziellen deutschen IT-Skimeisters.

Am Rennwochenende vom 14. bis 16. März ist es wieder soweit: Alle begeisterten Ski- und Snowboardfahrer der ITK-Branche sind zum ChannelPartner Race eingeladen. Auf dem Pitztaler Gletscher in Österreich werden wir wieder die inoffizielle deutsche IT-Skimeisterschaft ausrichten. Dabei geht es um den Titel des schnellsten Teams, der schnellsten Frau, des schnellten Manns und des schnellsten Boarders beim Riesenslalom.

Am Rennen können alle teilnehmen, die in der IT-Branche tätig sind - egal ob als Team oder als Einzelstarter. Ein Team besteht aus drei bis fünf Startern, von denen die drei besten Zeiten gewertet werden. Wir beginnen bereits am Abend des 14. März mit dem Renn-Briefing. Am Samstag, den 16. März ist dann das Rennen und abends Siegerehrung und Party. Am 16. März gibt es dann nochmals die Gelegenheit, auf die Piste zu gehen. Wer möchte, kann bereits vor dem 14. März 2025 zum Training anreisen.

Der Kurs ist ein Riesenslalom, der einmal durchfahren wird. Der Schwierigkeitsgrad ist so gewählt, dass auch Freizeitsportler mitmachen können - der Spaß steht im Vordergrund. Auch beim Après-Ski sind entsprechende Qualitäten gefragt.

Liste für Interessenten

Die Anmeldeseite wir in Kürze freigeschaltet. Ihr könnt Euch aber bereits in eine Interessentenliste eintragen lassen und werdet benachrichtigt, sobald eine Anmeldung möglich ist. Dazu schreibt einfach eine Mail an Maria Kornhoff, maria.kornhoff@foundryco.com.

Das Teilnahmeticket an diesem ultimativen Wintersport-Event gibt es schon ab 325 Euro. Bei der Ausrichtung unterstützen uns bereits die Sponsoren und Partner Fujitsu, G Data, BB-Net, Syfit, Riba Businesstalk und Ionos. Thomas Jank (tjank@channelpartner.de) steht als Ansprechpartner für weitere interessierte Sponsoren zur Verfügung.

Eindrücke und Ergebnisse des letztjährigen Rennes findet Ihr unter https://www.channelpartner.de/3617835.