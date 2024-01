Ruth Randt hat vom Distributor Westcon-Comstor zum Hersteller Skyhigh Security gewechselt. Geographisch war der Weg nicht weit: Skyhigh hat sein Deutschland-Büro ebenso in Paderborn wie der VAD.

Insgesamt bringt Randt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der IT- und Cybersecurity-Branche zu ihrem neuen Arbeitgeber mit. In dieser Zeit unterstützte sie eine Reihe etablierter und junger Hersteller und Technologie-Anbieter beim Einstieg in den deutschen Markt und beim Ausbau ihres Geschäfts - zuletzt beim Value-Added Distributor Westcon-Comstor, wo sie sich um das Business Development für Check Point gekümmert hat.

Frühere Stationen von Randt waren beim IT-Dienstleister Globs IT Solutions in Bocholt, beim Hersteller Antispameurope (jetzt Hornetsecurity) in der Partnerbetreuung und als Channel Account Manager bei CA. Jetzt koordiniert die erfahrene Channel-Expertin das Partner-Business von Skyhigh im deutschsprachigen Raum und ist für den Auf- und Ausbau des bisher sehr übersichtlichen Partnernetzes verantwortlich

"Die enge Zusammenarbeit mit dem Channel ist eine tragende Säule unserer Vertriebsstrategie", erklärt Thomas Wethmar, Regional Manager DACH bei Skyhigh Security. "Der Cloud-Security-Markt wächst rasant, und wir brauchen starke Distributoren und Fachhandelspartner an unserer Seite, um diese Wachstumspotenziale erfolgreich zu erschließen."

Aus Sicht von Randt sind in hybriden IT-Landschaften Unternehmen On-Premises und in der Cloud auf lückenlose Transparenz und zuverlässigen Schutz angewiesen. "Skyhigh Security macht es Channelpartnern leicht, in diesem Umfeld erfolgreich zu wachsen - mit einer ganzheitlichen, hybriden Plattform, einem einfachen und attraktiven Partnerprogramm und einem stets hilfsbereiten Entwicklungs- und Support-Team in Paderborn."

