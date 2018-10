Die Bechtle AG bietet ab sofort gemeinsame mit SkyKick eine Cloud-to-Cloud-Backuplösung für Office 365 an. „Office 365 Backup powered by SkyKick“ ermöglicht unbegrenzte Backups, eine schnelle Suche sowie eine One-Click-Wiederherstellung der Office 365-Daten aus Exchange, SharePoint, OneDrive for Business sowie Office 365 Groups und Microsoft Teams.

Die Bechtle Clouds GmbH baut mit der SkyKick Inc. als neuem Partner das Portfolio rund um Microsoft Cloud-Services aus. Das Unternehmen hat seine Europaniederlassung in Amsterdam ist auf Migration, Management und Backup von Office 365 spezialisiert.

Die Lösung ist via Bechtle Clouds installationsfrei einzurichten und bietet Sicherungen mit unlimitiertem Volumen und Speicherdauer für alle Office 365-Dienste. Die Wiederherstellung von einzelnen Dateien bis hin zu ganzen Postfächern erfolgt schnell und ohne Überschreiben bestehender Daten.

„Gemeinsam stellen wir einen hocheffizienten und komfortablen Service direkt in der Cloud bereit“, erklärt Melanie Schüle, Geschäftsführerin bei der Bechtle Clouds GmbH. „Die nahtlose Interoperabilität mit Office 365 ermöglicht eine bislang unerreichte Automatisierung der Backup- und Restore-Prozesse.“

„Wir freuen uns, mit Bechtle einen starken Partner gefunden zu haben, für den die Sicherheit seiner Kunden bei der Transformation in die Cloud eine hohe Priorität hat“, sagt Titus Tischer, Partner Manager DACH, SkyKick. „Wir unterstützen dies mit unseren Cloud-to-Cloud-Backuplösungen.“