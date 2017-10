Das Thema Smart Home wird immer wichtiger, das konnten auch die Besucher der IFA2017 resümieren. Denn gleich zwei ganze Messehallen widmeten sich dem smarten Thema. Dort konnte man aktuelle Trends und Produkte bewundern und live in Aktion erleben. Auch die Analysten von IDC, Gartner und des Verbandes der Internetwirtschaft (eco) prophezeien Smart Home mit durchschnittlichen Wachstumsraten von mehr als 25 Prozent bis 2022 rosige Zukunftsaussichten.

Wir haben deshalb das aktuelles TecChannel Compact unter das Thema "Smart Home" gestellt. In dieser Ausgabe beleuchten wir unter anderem den aktuellen Status Quo von Smart Home und erläutern die Trends dieser sich rasant entwickelnden Technologie. Wir blicken auch über den Tellerrand hinaus zu den Hype-Themen Smart Cars, Smart Buildings bis hin zu Smart Cities. Auch den wichtigen Aspekt der Sicherheit von Smart Home fassen wir auf.

In der Technikrubrik erhalten Sie einen Einblick in die aktuellen Smart-Home-Systeme. Dabei stellen wir die zurzeit auf den Markt angesagtesten Systeme aus den Bereichen Funksteckdosen, Lichtsysteme. Überwachungskameras und Raumthermostate zur Heizungssteuerung vor. Ferner gehen wir auf Systeme ein, die Alexa als Sprachsteuerung nutzen. Auch die Smart-Home-Möglichkeiten der AVM Fritzbox als zentrales Gateway für Fritzbox-eigne Smart-Home-Komponenten haben wir analysiert.

Natürlich bieten wir wie gewohnt eine Menge an praxisrelevanten Tipps und Tricks an, die den Umgang mit Smart-Home-Systemen erleichtern. So erläutern wir, wie Sie mit IFTTT & Co eine intelligente Haussteuerung via Internet realisieren können oder eine smarte Umgebung mit einem Raspberry Pi und openHAB2 aufbauen. Dabei gehen wir besonders auf die Planung, Installation und den Betrieb einer Smart-Home- Raumüberwachung ein.

Zudem haben wir in dieser Compact-Ausgabe jede Menge App-Empfehlungen für die Steuerung von Smart-Home-Systemen via Android zusammengestellt. Tests einiger ausgewählter Smart-Home-Systeme wie iSmart Alarm, Netgear Arlo Pro oder das Starterpacket Bosch Smart Home runden das TecChannel-Compact-ab.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Smart Home"

Trends

Evolution: Von Smart Home zu Smart Cities

Was intelligente Geräte heute schon können

Smarte Sprachsteuerung

Kalkulierbare Risiken bei Smart-Home-Systemen

Technik

Überblick: Smart-Home-Systeme und Starter-Kits

Nachrüstlösungen für Hausbesitzer und Mieter

Ratgeber Funksteckdosen

Thermostate, LED-Licht, Überwachungskameras ...

Praxis

Fritzbox: DECT-Zentrale fürs vernetzte Wohnen

Raspberry Pi für die Raumüberwachung

IFTTT: Smart Home über das Internet fernsteuern

Smart-Apps für Android

eBook-Download und Buch

Buch und eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 17,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro.

Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact hier kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen. (hal)