Die Hama GmbH & Co KG schafft mit regelmäßigen Social-Media-Kampagnen Aufmerksamkeit und weckt so Begehrlichkeiten beim Endverbraucher. Um dem Kunden die Kaufentscheidung zu erleichtern, hat der Hersteller und Großhändler aus Monheim zum passenden Sortiment ein ausgereiftes PoS-Konzept entwickelt, das er nun dem Fachhandel anbietet.

Jeder könne sein Zuhause mit smarten Hama-Produkten nachrüsten, so der Anbieter, der sich primär an Einsteiger richtet, die ihre ersten smarten Geräte einbauen und ausprobieren wollen. Aber auch Smart-Home-Kenner, die vorhandene Systeme erweitern wollen, schätzen die Kompatibilität, die Steuerung per App und Sprache sowie eine einfache Installation.

Am Point-of-Sale Smart-Home ausprobieren

Ein modulares PoS-Konzept hilft dabei, dass die Produkte vor Ort ausprobiert werden können und so erlebbar werden. Hama bietet kleine, platzsparende und große, umfangreiche Teststationen mit individuell austauschbaren Modulen. So können die Präsenter sehr flexibel und über einen langen Zeitraum eingesetzt werden. Zusätzlich stehen zahlreiche Tafeln, Wobbler, Top-Schilder, Plakate, Displays und Prospekte zur Verfügung.

Interessierte Handelspartner erhalten weitere Infos zu Produkten und PoS-Materialien vom Hama-Vertrieb und können sich nach dem Login unter diesem Link informieren.