Smart Home gewinnt auch beim TK-Distributor Herweck an Bedeutung. Daher lädt der Grossist gemeinsam mit der Telekom, Z-Wave Europe und Bitron Video zum ersten Herweck Smart-Home-Tag ein. Die Veranstaltung findet am 28. Februar im Herweck-Schulungscenter in St. Ingbert-Rohrbach statt.

Von 8:30 bis 17:00 Uhr gibt es Workshops, die von Smart-Home-Experten geleitet werden. Fachhändlern sollen so ein breites Spektrum an Wissen über die Anwendungs- und Vermarktungsmöglichkeiten von verschiedenen Smart-Home-Technologien geliefert bekommen.

Verkaufsargumente für den Point of Sale

In den Seminaren lernen die Teilnehmer Vorteile, Einsatzmöglichkeiten und Funktionsweisen der einzelnen Systeme von der Telekom, Z-Wave Europe und Bitron Video kennen. Parallel dazu werden den Teilnehmern auch gibt es Verkaufsargumente für ihren jeweiligen Point of Sale.

Im Anschluss an die verschiedenen Workshops besteht die Möglichkeit, konkrete Fragen zu stellen und sich gemeinsam mit Herstellern, Kollegen sowie den Herweck Ansprechpartnern über weitere Applikationen und Anwendungsszenarien auszutauschen.

Fachhändler können sich unter folgendem Link zum Herweck Smart-Home-Tag anmelden: https://www.herweck.de/schulungen/1-herweck-smarthome-tag/ .Dort finden sie auch eine Übersicht zu den konkreten Inhalten der Workshops.

Bei weiteren Fragen können sich interessierte Fachhändler an David Rischar, Herweck Produktmanager, sowohl telefonisch unter 06894 3883-403 als auch per Mail unter mailto:drischar@herweck.de wenden.