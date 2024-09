Der traditionelle Händlertag des IT-Produzenten, Rechenzentrumsbetreiber und Distributor Wortmann ist ein Anziehungspunkt für die Partner aus nah und fern. Rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland machten sich auf den Weg ins westfälische Hüllhorst zum Terra Partner Come Together.

Für Svenja Wortmann, Vorstandsmitglied der Wortmann AG, ist das Treffen ein wichtiges Element in der Partnerbetreuung. "Auch in diesem Jahr haben wir unsere Terra Partner eingeladen, damit diese sich direkt vor Ort ein Bild von der Wortmann AG machen können", betont sie. Svenja Wortmann sieht sich durch das rege Interesse darin bestätigt, diese Form der Begegnung auch in Zukunft weiter anzubieten.

Im Mittelpunkt der Messe standen Präsentationen und Fachvorträge zu aktuellen IT-Trends. Auf der, durch den Umbau des unternehmenseigenen Schulungszentrums vergrößerten Ausstellungsfläche sowie in sechs Vortragsräumen informierten sich die Besucherinnen und Besucher über Neuheiten und Entwicklungen zu den Themen Modern Workplace, Education, IT-Sicherheit sowie zu den neuesten Hard- und Softwarelösungen. Neben der Wortmann AG selbst präsentierten namhafte Partner und Hersteller wie Intel, Microsoft und Securepoint ihre Innovationen. Nahezu alle Fachvorträge waren bis auf den letzten Platz besetzt.

Eine weitere Attraktion der Hausmesse war der Rundgang über das Wortmann-Firmengelände und das Terra-Cloud-Gebäude Gebäude, die von vielen Besuchern genutzt wurde, um einmal einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens werfen zu können.

Zwei E-Smarts für die Partner

Natürlich durfte auch das gesellige Beisammensein am Anschluss an den fachlichen Teil nicht fehlen. Im schicken Ambiente der Veranstaltungslocation Leander in der benachbarten Kurstadt Bad Oeynhausen könnten die Partner und ihre Gastgeber bei kühlen Getränken und einem kulinarischen Buffet den Tag Revue passieren lassen.

Neben der Verlosung mehrerer Notebooks, PCs und Tablets aus der Terra-Reihe boten die Veranstalter noch einen besonderen Höhepunkt des Abends: Jeden Monat können sich Terra-Partner für die Teilnahme an der traditionellen Neuwagenverlosung qualifizieren. In diesem Jahr konnten sich Stefan Hinz Geschäftsführer bei HCT-Computer-Technologie aus Hildesheim und Nikolai Hofmeister, Geschäftsführer bei Wolkenhof aus Uelzen, über jeweils einen E-Smart freuen. Vorstandsmitglied Svenja Wortmann und Thorsten Thomas von Microsoft Deutschland übergaben symbolisch die Autoschlüssel an die strahlenden Gewinner.

