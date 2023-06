Rustdesk ist eine Open-Source-Lösung für die Smartphone-Fernhilfe, die zahlreiche Betriebssystem verfügbar ist. Für die Verbindung zwischen PC und Smartphone benötigen Sie den PC-Client und die Smartphone-App. Möchten Sie zwei Smartphones miteinander verbinden, nutzen Sie die App auf beiden Geräten.

Für PC zu Smartphone: Installieren Sie den PC-Client von der Webseite des Anbieters, nachdem Sie der Lizenzvereinbarung zugestimmt haben. Es öffnet sich ein Fenster mit Ihrer ID. Auf dem Smartphone laden Sie die App aus dem Appstore und starten sie. Tippen Sie in der App auf das "Bildschirm freigeben"-Symbol neben den Einstellungen, und erteilen Sie die Erlaubnis zur Bildschirmaufnahme. Sie sehen anschließend die ID des Smartphones.

Um dem PC die Bedienung des Smartphones zu erlauben, tippen Sie in der App im Abschnitt "Berechtigungen" auf das "Offen" neben "Eingabesteuerung" und wechseln über die Schaltfläche "Systemeinstellungen öffnen" zu den "Bedienungshilfen" des Phones. Tippen Sie hier auf "RustDesk Input", legen Sie den Schalter um, und tippen Sie auf "Zulassen". Navigieren Sie anschließend zurück zur App.

Im PC-Client übertragen Sie die Smartphone-ID ins Feld "Remote-ID eingeben". Klicken Sie auf "Verbinden", und akzeptieren Sie den Connect am Smartphone. Passen Sie die Darstellungsgröße am PC über das Bildschirmsymbol am oberen Rand und die Option "Geschrumpft" an. Wechseln Sie am Smartphone zum Homescreen, und Sie können das Smartphone per Mausklick vom PC aus steuern.

Für Smartphone zu Smartphone: Konfigurieren Sie das zu steuernde Smartphone wie im vorigen Abschnitt beschrieben. Geben Sie dann am Steuergerät unter "Verbindung" die ID des anderen Smartphones an, und bestätigen Sie dort die Verbindung. Sie haben anschließend sofort Zugriff.

(PC-Welt)