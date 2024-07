Smartphone-Display auf dem PC-Monitor spiegeln – so geht’s

1. "Drahtlose Anzeige" aktivieren

Im ersten Schritt müssen Sie den Windows-Computer auf die drahtlose Übertragung vorbereiten. Öffnen Sie zu diesem Zweck die Suche, indem Sie auf das Lupensymbol in der Taskleiste klicken.

Geben Sie als Nächstes im Suchfeld Optionale Features buchstabenweise ein, bis das Ergebnis mit der höchsten Übereinstimmung erscheint. Klicken Sie danach auf den Treffer, um die "Einstellungen"- App zu öffnen. Dort klicken Sie bitte rechts oben in der Zeile auf die Schaltfläche "Features anzeigen".

2. Nötiges Feature installieren

Aktivieren Sie im Folgenden das Kontrollkästchen "Drahtlose Anzeige" und bestätigen Sie nun den Vorgang über die Schaltflächen "Weiter" und "Installieren".

3. Verbindung herstellen

Anschließend starten Sie die neu hinzugefügte Anwendung "Mit drahtlosem Bildschirm verbinden". Dazu können Sie wieder die Windows-Suche verwenden. In der "Einstellungen"-App klicken Sie rechts hinter "Mit drahtlosem Bildschirm verbinden" auf die Schaltfläche "Verbinden".

Für den Fall, dass diese Funktion bei Ihnen nicht erscheint, überprüfen Sie, ob sich PC und Smartphone in demselben WLAN befinden.

4. Spiegelung auf dem Smartphone starten

Während die App "Verbinden" auf dem Windows-PC mit einem großen, blauen Hintergrund geöffnet bleibt, wechseln Sie auf Ihr Android-Gerät. Wischen Sie dort vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Schnellzugriffsleiste zu öffnen.

Der Menüpunkt zum Spiegeln des Smartphone-Displays hat je nach Hersteller und Android-Version unterschiedliche Bezeichnungen. Die Funktion kann als "Übertragen" oder "Bildschirm übertragen", allerdings auch als "Smartview", "Screen Mirroring" oder "Screencast" erscheinen.

Sollten Sie in der Schnellzugriffsleiste keine entsprechende Option sehen, finden Sie diese teils auch in den Einstellungen unter "Display". Sobald Sie die Funktion auf Ihrem Mobilgerät aktiviert haben, erscheint der Windows-Computer in der Liste der Anzeigegeräte.

Wählen Sie ihn mit einem Fingertipp aus, um eine Verbindung herzustellen. Danach zeigt ein Symbol in der Statusleiste an, dass der Bildschirminhalt übertragen wird. Solange der Bildschirm gespiegelt wird, sehen Sie den Inhalt Ihres Android-Gerätes in der "Verbinden"- App auf dem Windows-PC.

