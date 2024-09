Armin Weiler kümmert sich um die rechercheintensiven Geschichten rund um den ITK-Channel und um die Themen der Distribution. Zudem ist er für den Bereich PCs und Peripherie zuständig. Zu seinen Spezialgebieten zählen daher Notebooks, PCs, Smartphones, Drucker, Displays und Eingabegeräte. Bei der inoffiziellen deutschen IT-Skimeisterschaft "CP Race" ist er für die Rennleitung verantwortlich. Alle Artikel des Autors

Zubehörspezialist Hama will künftig mehr als 60 Prozent seiner Handyhüllen in Deutschland produzieren. Das brachte den Monheimern auf der IFA in Berlin einen prominenten Gast an den Stand.