Der Channel sehnt sich nach neuen Impulsen, um den eher durchwachsen PC-Markt wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Und die Vorzeichen stehen gut. Das weiß auch TD-Synnex-Vertriebsleiterin Elisabeth Vogl, die anlässlich des Snapdragon Launch Events des Distributors auf die Faktoren End-of-Service (EoS) bei Windows 10 sowie die wachsende Nachfrage nach KI-optimierten PCs und Notebooks verweist.

Mit der Snapdragon-X-Elite-Plattform will sich auch Qualcomm ein Stück vom Kuchen sichern. Insbesondere beim Stromverbrauch will der Chiphersteller punkten. Nun sind die ersten Produkte in der Distribution verfügbar, wie Marcel Delmer, Business Unit Director - PC Systems DACH bei TD Synnex bestätigt: "Sie können ab sofort bestellen", fordert er die Gäste des exklusiven Snapdragon-Launchs über den Dächern von München auf.

1

TD Synnex und Qualcomm haben sich für den Launch der Snapdragon-X-Elite-Plattform eine spektakuläre Location herausgesucht. 2

Marcel Delmer und Elisabeth Vogl begrüßen die Gäste auf der Dachterrasse des Münchner Nobelhotels Mandarin Oriental. 3

Neben Produktinformationen von Qualcomm, Microsoft, Lenovo, Dell und HP hat TD Synnex auch Häppchen und Drinks für die Gäste geordert. 4

Carlos Fernandez Pilo (Qualcomm) lässt sich durch die steife Prise nicht beirren und stellt die Vorteile der neuen Snapdragons vor. 5

Stephan Peters (Qualcomm) versichert, dass die Entwickler mit Hochdruck an der Validierung von Windows-Anwendungen für ARM-Prozessoren arbeiten. 6

Magnus Beele (Synaxon) und Olena Gapon (Hirschtec) genießen den entspannten und zugleich informativen Abend. 7

Erdem Üstrün erläutert, was man sich von Microsoft-Seite her von den neuen Chipsätzen erwartet. 8

Ralf Risch, Microsoft-Lehrkraft und Azure-Guru, kann dem Publikum alle Fragen zu Copilot beantworten. 9

Tino Kröninger und Thomas Bäuml (beide EDV-BV) mit Konrad Seebauer (TD Synnex). 10

Nane Hambarzumjan, Steffen Michael (beide Micosoft) und Beate Reckerziegel (TD Synnex) genießen die spektakuläre Aussicht über München. 11

Elisabeth Vogl (TD Synnex) mit Marcus Bünger (Bechtle). 12

Lenovo hat schon in einem frühen Stadium an der Integration von Snapdragon in Thinkpad-Modellen gearbeitet, wie Michael Weigelt zu berichten weiß. 13

KI leistet vieles, doch sie kann den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, das wissen auch Stefan Gerlach (Cancom) und Ralf Risch (Microsoft). 14

Swen Schuur (Techflash) kann sich bei Erdem Üstrün (Microsoft) die neuesten Informationen zur Verfügbarkeit der Microsoft-Produkte holen. 15

Aron Bussalb (HP) berichtet über die aktuellen HP-Snapdragon-Modelle. 16

Manuel Gremes (Dell) hat ebenfalls einen Copilot+-PC auf Snapdragon-Basis zum Launch-Event mitgebracht. 17

Konstantin Taranenko und Vito Di Giorgi (beide Mentz) müssten eigentlich fast ihren Firmensitz in der Nähe des Ostbahnhofs sehen können. 18

Der passende Nachtisch zum Event. 19

Ralf Risch (Microsoft) freut sich über die Copilot-Variante der Süßspeise. 20

Ein echter Sundowner mit Steffen Michael (Microsoft), Konrad Seebauer (TD Synnex) und Nane Hambarzumjan (Microsoft). 21

Philipp Köber, Ingo Lederer (beide EZ.35) lassen mit Marco Wißfeld vom Gastgeber TD Synnex den Abend gemütlich ausklingen. 22

Neben Intel und AMD muss Qualcomm aber erst noch seinen Platz im PC- und Notebook-Markt finden. Noch sind die verfügbaren Stückzahlen im deutschen Markt überschaubar, auch wenn TD Synnex schon die ersten Modelle ausliefert. Laut den Marktforschern von Context waren in der Woche 26 kurz nach dem weltweiten Launch drei Prozent der in Notebooks verbauten KI-fähigen Chipsets von Qualcomm. Doch die Vorzeichen sind gut im deutschen Markt: Mittlerweile ist laut Context in jedem fünften verkauften Notebook ein KI-optimierter Chip verbaut. Damit nimmt Deutschland neben Großbritannien eine europäische Spitzenposition ein.

Lest auf der nächsten Seite, was die Qualcomm-Manager Carlos Fernandez Pilo und Stephan Peters zu den Vorteilen der Snapdragon-Plattform und zur Software-Komptabilität sagen.